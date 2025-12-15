「自分が間違ったかと」片側一方通行で真っ正面から逆走車 軽く“会釈”の逆走車も 高速出口にも逆走車「テレビで見た光景」
さいたま市で目撃されたのは、真っ正面からスピードを落とすことなく迫ってくる白い車、逆走車です。
突然の出来事に驚いた運転手には、ある疑問が浮かんだといいます。
目撃者：
自分が間違っていることを疑った。「いや、そんなことはない」間違っているのは相手だと。
逆走車と遭遇したのは、片側2車線の一方通行の道路。
目撃者によりますと、車はそのまま走り去っていったということです。
目を疑う光景は、広島・東広島市でも。
本来いるはずのない場所にいたのは、逆走車です。
目撃者：
一番最初に「え？」という驚きと、このままもし突っ込んできたらどうしようという恐怖感。
目撃者によりますと、乗っていたのは50代から60代くらいの女性で、運転手はこちら側に軽く会釈をしたあと、正しい車線へと戻っていったということです。
目撃者：
自分がそう（逆走に）ならないためにも、まず安全運転に尽きると思う。
一方、東京・練馬区でも恐怖の逆走車を目撃です。
外環道の出口付近にあるカーブを抜けると、目の前に迫ってくるヘッドライトが。
目撃者は「目の前に映った光景が、テレビで見たような光景で驚いた」と話します。
逆走車を避けるようにハンドルを切りながら、運転手は「もう逆走だよ…逆走ー！」と声をかけます。
すると逆走に気が付いたのか、その場で車を切り返し、本来の方向へと戻っていきました。
目撃者：
声をかけてよかったなと正直思った。それで（逆走に）気づいて、その後の事故に発展しなかったのはよかった。