秋篠宮さまは「マーラ」常陸宮さまは愛犬「福姫」愛子さまはラオス訪問準備…皇室担当記者が注目するお誕生日近影映像

年末は皇室4方の誕生日が集中

毎年11月末から12月初めにかけ、皇室の4方が誕生日を迎えられます。

11月28日は常陸宮さま、11月30日は秋篠宮さま、12月1日は天皇皇后両陛下の長女・愛子さま、12月9日は皇后・雅子さまとなっています。

特に2025年は、常陸宮さまが90歳卒寿に、秋篠宮さまが60歳還暦と、お二人が節目を迎えられ、皇室担当の記者も忙しい日々を送ることになりました。

それぞれの誕生日には、ご感想や記者会見、またはご様子が発表されます。

そしてもうひとつ、宮内庁から公表されるものが「ご近影」と呼ばれる映像です。

秋篠宮さまと「マーラ」

これらは宮内庁が撮影して、メディアに提供されるため、その場になるまでどのような映像か、まったく分からないものなのです。

提供を受ける際に、初めてその映像について説明を受けます。

今回の秋篠宮さまは、お住まいの宮邸の庭を歩かれている動画が提供されました。

お二人が庭を歩かれているシーンなのですが、その映像に映っているものに注目が集まりました。

まず驚きは、マーラという南アメリカなどに生息するテンジクネズミ科の動物が映っていたことでした。

宮内庁によれば、知人からいただいた2匹を庭でお飼いになっているということでした。

そのほか、秋篠宮さまが育てたブンヤマツなどの縁の植物をご覧になる映像で、その由来について説明を受けました。

愛子さまはラオス訪問の準備映像

愛子さまのご近影動画には、初めての外国公式訪問で訪れたラオスの写真集と専門家からラオス語などを学ぶお姿が映っていました。

専門家から話を聞かれる「ご進講」での愛子さまの姿は、私たちにとっても珍しく、ご訪問前の準備の一端を知ることができました。

さらに、愛犬の由莉が死んでしまい、さみしい思いをしているところに、新たに家族の一員として保護猫の「美海（みみ）」加わったことが明かされ、写真も提供されています。

一枚は、愛子さまが撮影されたとも説明がありました。

皇后・雅子さまはモンゴル写真集を

皇后さまのお誕生日映像に映っていたのは、7月に公式訪問されたモンゴル関係のものでした。

歓迎式典や晩餐会など、ご訪問時に撮影された様子などを収めた写真集。

そのほか、2007年に陛下が皇太子時代に訪問した時にもらった青い絹の布や帽子などをご覧になる様子も撮影されていました。

今回のご訪問での贈り物は公開しないようにとのモンゴル側の要請があったことから、以前の贈り物の映像になったということです。

しかしそれでも、モンゴルの品々がテーブルに並んだのは、ご訪問が両陛下にとって、この一年の中で深く心に残る公務でらしたということだったのでしょう。

常陸宮さまは愛犬と

そして、常陸宮さまは愛犬「福姫（ふくひめ）」（5）を抱えた華子さまとご一緒に撮影された写真でした。

2024年3月以来、常陸宮さまは公的な行事でお姿を見る機会はなかったものの、穏やかな表情を拝見でき、これも貴重な一枚でした。

こうした提供される映像は、まずは、それぞれの方にお仕えする職員が考えるそうで、毎年、どこで撮影するか、お手元には何を置くか、前年と同じにならないよう頭をひねるそうです。

誕生日などに公開される映像にも、映る方、お仕えする方々の思いが込められているのです。