¡¡ÆüËÜ¿ÍÎà³Ø²ñ¤ÈÆüËÜ¹Í¸Å³Ø¶¨²ñ¡¢ÆüËÜÊ¸²½¿ÍÎà³Ø²ñ¤Ï15Æü¡¢¥¢¥¤¥ÌÌ±Â²¤ÎÀè½»À¤òÈÝÄê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ø¥¤¥È¥¹¥Ô¡¼¥Á¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡Ö¸¦µæÀ®²Ì¤ËÎ©µÓ¤·¤¿»ö¼Â¤ÈÀµ³Î¤ÊÇ§¼±¤ÎÉáµÚ¤ËÅØ¤á¡¢º¹ÊÌÅª¤Ê¸ÀÀâ¤ÎÀ§Àµ¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡×¤È¤¹¤ë¶¦Æ±¤Î²ñÄ¹À¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö³Ø½ÑÅªÃÎ¸«¤Î°ìÉô¤¬ÎÑÍýÅª¤ËÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê²áµî¤Î¸¦µæ¤ËÎ©µÓ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤âÉ½ÌÀ¡£ÆüËÜ¿ÍÎà³Ø²ñ¤ÈÆüËÜ¹Í¸Å³Ø¶¨²ñ¤ÏÆ±Æü¡¢°ä¹ü¤äÉûÁòÉÊ¤Î¼ý½¸¤Ë´Ø¤·¤Æ¥¢¥¤¥Ì¤Ë¼Õºá¤¹¤ëÀ¼ÌÀ¤ò¤½¤ì¤¾¤ì½Ð¤·¤¿¡£ÆüËÜÊ¸²½¿ÍÎà³Ø²ñ¤Ï¡¢2024Ç¯4·î¤Ë°ä¹ü¤ÎÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¼è¤ê°·¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿³Ø½Ñ¸¦µæ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´û¤Ë¼Õºá¤·¤Æ¤¤¤¿¡£