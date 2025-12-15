第１０２回箱根駅伝（来年１月２、３日）で前回１９位から２年ぶりのシード権獲得を目指す大東大が１５日、埼玉・東松山キャンパスで合同取材を開催。２０２３年箱根駅伝で１０位に入り、９年ぶりにシード権を獲得も、前回は１９位。今年、再びまわった１０月の予選会は８位で通過した。就任４年目の真名子圭監督は「シード権を獲得し、来年以降にしっかりつなげたい」と言葉に力を込めた。

真名子監督が厚い信頼を寄せるのは、初めて大東大で４年間を受け持った最上級生だ。赤星龍舞主将（とうま、４年）を筆頭に「“歴史への礎〜あの場所でやり返す〜”というスローガンで、４年生が下級生をまとめて良いチームを作ってきました」と指揮官。赤星主将も「近い将来、大東大は箱根駅伝で必ず優勝する。今回が歴史への礎となれるよう、全員が一生懸命の精神で自分の役割を全うし、シード権獲得を目指します」と目標を定める。

前回箱根の往路を担った４人が残ることは大きい。２区１７位と苦しんだ棟方一楽（かずら、３年）は「前回の悔しさを忘れずにここまでやってきました。任された区間で、流れを加速させる走りをします」とリベンジに燃え、５０００メートル（１３分３５秒７８）とハーフマラソン（１時間１分８秒）で大東大記録を持つ大浜逞真（２年）も「インパクトのある走りがしたい。自分から攻めていくような走りをして、区間賞はもちろん、区間記録も頭にあります」と頼もしい。

特殊区間の山上り５区を経験者した中沢真大（２年）、３年連続３区出走中の入浜輝大（３年）、１１月の上尾シティハーフマラソンで１時間２分１７秒をマークした菅崎大翔（１年）らもチームの要だ。

今回は予選会８位通過のため、「１８番目のチームとしてのチャレンジです」と真名子監督。「“１８”は新たな始まりと繁栄という意味があるんです。１８番でチャレンジできることをプラスに捉えていきます」と大東大はここから大きく飛躍する。