フィギュアスケート元世界女王・安藤美姫さんの姿に仰天だ。

安藤さんは１５日までにインスタグラムで「先日ＡＢＥＭＡ ＴＶの“誰カブキ”という番組に出演させていただきました カブキの格好をさせていただき六本木をジョギングするという何とも言えない経験でした笑」とメディア出演を報告。

「第一回目に出演させていただき第二回目に出演された浜口京子さんとパシャリ ゲストで共演させていただいたなるちゃんとも」とオフショットをアップし「またご一緒させていただけたら嬉しいですありがとうございました まだまだ番組も見れますのでぜひみてみてください」と呼びかけた。

安藤さんと言えば、１４歳で女子史上初の４回転ジャンプに成功。五輪は２００６年トリノ１５位、１０年バンクーバー５位。世界選手権は２度優勝（０７、１１年）という実績の持ち主だが、歌舞伎メイクですっかり変ぼうし、フォロワーから「これ安藤美姫さん？全然わからないや」との声が上がっていた。

安藤さんは私生活では１３年４月に娘を出産し、７月に報道番組で出産を公表。テレビやＳＮＳで娘を顔出しした際は「昔の美姫ちゃんにそっくり！」「目が似ていますね」と激似ぶりが話題となった。