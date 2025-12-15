丸山桂里奈、緊急搬送で入院中の父＆面会に訪れた母の写真公開「父がすごく嬉しそうでした」
【モデルプレス＝2025/12/15】元サッカー日本女子代表でタレントの丸山桂里奈が12月14日、自身のInstagramを更新。入院中の父と母が並ぶ様子を公開した。
【写真】42歳元なでしこ「会いたいというので」入院中の父のもと訪れた母の様子
2日に父親が倒れて救急搬送されたことを明かしていた丸山は「長らく父が入院してます。一度元気になり退院となりましたが、やはり肺炎を引き起こしていてたぶん、来週くらい？には退院かなという感じになります」と現状を説明。「母が会いたいというので連れて行きました」と病室で父と母が並んで過ごす様子を公開し、「久しぶりに会うのに、毎日電話してるからとなにも会話しないのやめて笑 でも父がすごく嬉しそうでした」とも明かしている。
この投稿には「家族愛が伝わる」「お父さまお大事に」「優しい娘さん」「心が温かくなった」「ご両親との時間が尊い」「応援しています」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
◆丸山桂里奈、両親との時間を報告
◆丸山桂里奈の投稿に反響
