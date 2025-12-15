長年地域に親しまれながらも去年7月から休業していた鹿児島市の温泉施設「みょうばんの湯」が、きょう15日にリニューアルオープンしました。

（記者）「鹿児島中央駅から徒歩5分の源泉かけ流しの温泉・みょうばんの湯が、きょうリニューアルオープンしました」

鹿児島市の「みょうばんの湯」。1951年に開業した温泉施設で、2017年7月に一度閉業しましたが、地元の有志が経営を引き継いで復活しました。

去年から施設を改修し、きょう15日、1年半ぶりに復活しました。

浴場の湯船は3つあり、熱めの湯からぬるめの湯まで楽しむことができます。

Qお湯加減どうですか？

（入浴している人）「ちょうどいいです、気持ちがいい。この寒さに最高です」

（入浴している人）「ここはお湯がいいんでね、1年待ちました」

「半露天風呂」では、浴槽や柱などに桜島でとれた溶岩が使われ、鹿児島の自然に触れながら温泉を楽しめます。

（運営会社トゥレーヌ・西中章子社長）「ようやくきょうから再開することができて良かった。昔からのみょうばん温泉は肌をすべすべにする。豊かな温泉をかけ流しで楽しんでもらいたい」

時代をこえて愛される地域の湯。これからも地域の人たちの心と体を癒します。

