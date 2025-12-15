特集は「この人に聞く」。今回は鹿児島市の公益財団法人アカデミア育英財団の理事長・西中浩二さんです。返還不要の奨学金で、未来を担う子どもたちへの支援を続けています。

「いいね、こんな小さな子がね宝になる」

西中浩二さん（71）。

学習塾の日能研九州や英語塾などを経営し、九州や四国を中心に子どもたちの学びをサポートしています。

（アカデミア育英財団 西中浩二理事長・71）「理解して楽しんで勉強すれば、ずっと楽しんで考えられる」

半世紀近く教育に携わってきた西中さんが2020年に設立したのがアカデミア育英財団です。

（アカデミア育英財団 西中浩二理事長）「きっかけはいい歳になり会社も持続できると判断。（子どもたちに）必要なものを少しでもあげられたらと思って」

5年間でおよそ100人の中高生や大学生を返還不要の奨学金で支援してきましたが、ある壁にぶつかりました。

（アカデミア育英財団 西中浩二理事長）「県外・海外に行きたい子が多くて支援できなかった」

アカデミア育英財団は、もともと一般財団法人で、支援できるのは県内在住の子どもに限定されていました。そこで、ことし8月より公益性を高めて国から公益財団法人の認定を受けたことで、今では、県外や海外を夢見る子どもたちにも奨学金を給付できるようになりました。

（アカデミア育英財団 西中浩二理事長）「世界、全国を目指す人を支援するいい形ができた」

西中さんが頑張る子どもたちへの支援に力を注ぐわけ。背景には、自身の苦しい経験がありました。

（アカデミア育英財団 西中浩二理事長）「努力しないと人はついてこないし支えてくれない、親父が倒れお金がない時からそうだった」

いちき串木野市の漁村で生まれ育った西中さん。高校1年の時、父親が病で倒れ、一時は進学を諦めかけました。

（アカデミア育英財団 西中浩二理事長）「働こうか、船に乗ろうかと思っていた時に、担任が『無料の大学がある』と、受験勉強の時こたつもテレビも捨て寝ないように」

猛勉強の末、学費のかからない防衛大学校に入学。アメリカの大学に奨学金で留学もしました。西中さんはこれまでの学生生活を「努力を続けていると、必ず誰かが助けてくれた」と振り返ります。

（アカデミア育英財団 西中浩二理事長）「努力しているころに助けてくれる人が出てくる、全部みんなが助けてくれる。助けられっぱなしでは困る。お返ししないといけない」

恩返しの思いから設立した財団。今後も子どもたちの支援を続けるための事業の1つが、きょう15日、リニューアルオープンした鹿児島市のみょうばんの湯です。

（アカデミア育英財団 西中浩二理事長）「温泉をつくって支えて地域の人が喜べばと。（Q.温泉が続くと財団も続く？）財団をする以上はいい企業を持っていないといけない、いい企業・人づくりをする」

温泉という地域の恵みが生み出す「利益」。それが、奨学金のもとになり、鹿児島の子どもたちを持続的に支える仕組みです。

夢をもつ子どもたちに伝えたいことが、西中さんお気に入りの書に書かれています。

（西中さん）「いろんな勉強がある、運動もピアノも全て勉強。一生懸命強くやれ、中途半端ではなく。絶対に夢はかなう、奇跡が起こる。努力する子が育ってほしい、いい日本、いい鹿児島をつくってほしい、世界からいろんなものを吸収して」

夢ある子どもたちの努力を、西中さんはこれからも見守り続けます。

・