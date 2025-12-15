滋賀できのう14日に行われた、全国中学校駅伝大会。女子は霧島市の舞鶴中学校、男子はさつま町の宮之城中学校が鹿児島県代表として出場しました。

女子の県代表として初出場の舞鶴中学校。もともとバレー部だった岩元彩美選手や元バスケ部の永野柚那選手ら、陸上部以外のメンバーも総力戦で全国の舞台にたどり着きました。

永野選手の祖母、久子さん。今年7月に亡くなった、祖父・幸三さんの写真を手に、応援に駆けつけました。

（永野さんの祖母・久子さん）「連れてきました。今年の5月、孫と写真を撮った時の。孫が大好きでした。

主人が（生前）横断幕を作って応援しようと。だからきょう、持ってきた」

各都道府県の代表1校が出場する全国中学校駅伝。目標は8位入賞です。

1区はエース、橘あん。各チームの主力が集うハイレベルな区間。徐々に先頭から離されていきます。

2区は、ともに3年間、陸上部で練習に取り組んできた西川凛。

（西川選手の父）「目立つように作りました。もう少しキラキラにすればよかった」

（西川選手の父）「3年間の集大成だったかな。中学校のレースはこれで終わりなので、次のステップに向けて、頑張ってもらいたい」

徐々に順位を上げ、20位でたすきをつなぎます。

唯一の2年生・家村も3区で5人抜きの走りを見せ、4区終了時点で、16位に。

アンカー・永野柚那がたすきを受け取りました。

（父）「抜いたね」（祖母・久子さん）「いったいった」

（祖母・久子さん）「感激です、みなさんのおかげで」

順位を上げていきます。

4人をかわした永野。目標の8位入賞には届きませんでしたが、12位で走り切りました。

（西川凛選手）「このメンバーで来られてうれしかったし、この経験をまたいかしたい。悔しいというより、やり切ったなという感じ」

（永野柚那選手）「（駅伝）最初は誘われただけだったが、練習していくうちに楽しくなって、やってよかった。

（祖父の写真と横断幕）きょうおばあちゃんが持ってきてくれて、応援してくれたので、祖父も背中を押してくれたと思う」

男子も2年連続の出場となった宮之城中学校が、12位でフィニッシュしました。

