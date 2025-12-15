福岡県宗像市の宗像大社では15日、日本航空の社員たちが、元日から臨時の巫女として働くための研修が行われました。

■八木菜月アナウンサー

「こちらでは、日本航空の社員の皆さんが巫女の姿で研修を受けています。」



宗像大社で行われたのは、元日から初詣客を迎えるための臨時の巫女の研修です。参加したのは20代の女性4人。普段は福岡空港でグランドスタッフとして働く日本航空の社員です。

研修では、本職の巫女から着付けや髪の結い方を学んだ後、神職から参拝客に対する言葉遣いや、お守りの数え方などを教わりました。その後、参拝客を接客する実践練習も行われました。



日本航空と宗像市は、2017年に地域活性化のための連携協定を結んでいて、コロナ禍の減便で人員に余裕が生まれたことをきっかけに臨時の巫女の派遣が始まりました。今回で6回目です。



■日本航空 グランドスタッフ・熊谷瑠莉さん

「普段は国際線で勤務をしていて、接客は英語で行うのが大半なので、新たに学んだ言葉や立ち居振る舞いを、普段の接客でも生かせたらいいなと思います。」



■宗像大社 権禰宜・日高庸介さん

「忙しい時期でも丁寧な接客をされていると思うので、そういった心構えを、うちの職員も見て、いろいろ学びがあればと思っています。」



日本航空の社員による臨時の巫女たちは、元日から4日間、参拝客を出迎えます。