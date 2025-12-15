欧州株　堅調、週明けの米株先物反発を受けて
東京時間19:13現在
英ＦＴＳＥ100　 9721.07（+72.04　+0.74%）
独ＤＡＸ　　24278.98（+92.49　+0.38%）
仏ＣＡＣ40　 8142.48（+73.86　+0.91%）
スイスＳＭＩ　 13001.31（+113.83　+0.88%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間19:13現在
ダウ平均先物MAR 26月限　49084.00（+224.00　+0.46%）
Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限　6922.75（+32.25　+0.47%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限　25590.50（+121.00　+0.48%）