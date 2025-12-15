欧州株 堅調、週明けの米株先物反発を受けて
東京時間19:13現在
英ＦＴＳＥ100 9721.07（+72.04 +0.74%）
独ＤＡＸ 24278.98（+92.49 +0.38%）
仏ＣＡＣ40 8142.48（+73.86 +0.91%）
スイスＳＭＩ 13001.31（+113.83 +0.88%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間19:13現在
ダウ平均先物MAR 26月限 49084.00（+224.00 +0.46%）
Ｓ＆Ｐ500先物MAR 26月限 6922.75（+32.25 +0.47%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 26月限 25590.50（+121.00 +0.48%）
