¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¡»³ºêñ¥°ìÏº¤¬¸ø³«¤·¤¿½¸¹ç¼Ì¿¿¤Ë¡ÖÀµ¾°¤µ¤ó¤¤¤ë¡×¡Ö°ì½Ö¤ï¤«¤ó¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤Þ¤µ¤¿¤«¤µ¤ó¤ä¡ª¡×¥ª¥êÀï»Î¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ì´Ø·¸¤Ë¥Õ¥¡¥ó¶»¥¢¥Ä
¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î»³ºêñ¥°ìÏºÅê¼ê¤¬£±£´Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¿·µ¬Åê¹Æ¡£¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¡¦µÈÅÄÀµ¾°³°Ìî¼ê¤é¤È¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¥Õ¥¡¥ó¤ÎÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡»³ºê¤Ï¡Ö£é£îÊ¡°æ¡×¤Èµ¤·¡¢¿ùËÜ¡¢À¾Ìî¡¢»³ÅÄ¡¢µÈÅÄÀµ¤È¤Î½¸¹ç¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡££±£²Æü¤Ë¡ÖÆØ²ìµ¤Èæ¹âÅù³Ø¹»¡¡ÁÏÎ©£´£°¼þÇ¯µÇ°Â´¶ÈÀ¸¡¡£Í£Ì£Â¡¦£Î£Ð£ÂÁª¼ê¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¡ª¡×¤¬Ê¡°æ¸©ÆØ²ì»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎºÝ¤Ë»£±Æ¤·¤¿°ìËç¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡µÈÅÄ¤¬¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ë°ÜÀÒ¤·¤Æ¤«¤é£³Ç¯¡£º£¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤´Ø·¸¤Ë¡ÖºÇ¹â¤Î¥á¥ó¥Ä¡×¡ÖÀµ¾°¤µ¤ó¤¤¤ë¡×¡Ö¤¨¡¼¡¢°ì½Ö¤ï¤«¤ó¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÀµ¾°¤µ¤ó¤ä¤ó¡£¤ª¤«¤¨¤ê¤Ê¤µ¡¼¤¤¡×¡Ö¤Þ¤µ¤¿¤«¤µ¤ó¤ä¡ª¡×¤ÈÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£