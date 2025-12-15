夫の不倫を知るのは、不倫相手のほうからバラしてくるパターンもあるようです。奥さんに挑発的な言動をして離婚を迫る人もいるため、そんなことに巻き込まれると非常に面倒ですよね。今回は、不倫女に「あなたの旦那さんと不倫してまーす」と宣戦布告された妻が復讐を考えている話をご紹介いたします。

不倫相手からの挑発的なメッセージ

「ある日見知らぬ女から『あなたの旦那さんと不倫してまーす』『彼は奥さんと早く離婚したがってるので、別れてもらえませんか？』とメッセージが送られてきて、頭が真っ白になりました。つまり夫は不倫していて、これは不倫相手からの宣戦布告ってことですよね……。パニックになりながらも状況を整理して、とりあえず冷静さを取り戻しました。

夫はまさかこんな事態になっているとは知らないようで、普通に生活しているけど、不倫相手は毎日嫌がらせメッセージを送ってきます。あまりにしつこいのでムカついてブロックしたくなったけど、これは証拠として有利になるかもしれないと思い我慢しました。

今後どんな手段をとるか、夫と離婚するかしないかは、まだなにも決まっていません。ただ、この不倫女だけはどうにかして仕返しをしてやろうと考えています」（体験者：30代 女性・主婦／回答時期：2025年9月）

▽ もし慰謝料を請求するなら証拠が必要になるため、ブロックはしないのは賢い選択ですよね。それにしても奥さんに挑発的なメッセージを送りつけるなんて、どこまで図々しい人なのでしょうか……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。