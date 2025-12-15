「男の人って…」山口もえ、夫の爆笑問題・田中裕二にチクリ「あんまり活躍してない」

藤本美貴＆横澤夏子がMCを務める家事育児特化型バラエティ『夫が寝たあとに』。

12月9日（火）に放送された同番組に、歌人の俵万智、山口もえが出演。山口が夫である爆笑問題・田中裕二の“パパとしての姿”について明かす場面があった。

今回は、人気企画「育児短歌スペシャル」の第3弾。“親心を詠む冬の育児短歌会”と題し、出演者たちが“冬の育児短歌”を披露した。

山口は、子どもたちと雪だるまを作ったときのことを歌にした。

「雪だるま 最高傑作 できたのに 数日経ったら 忘れてる」

雪が降ると子どもがすごく喜ぶと語る山口は、「雪が積もって、雪だるまが作りたいとなったとき、作るなら子どもが喜ぶような最高傑作を作ろうとなって」と写真を見せる。そこには、3人の子どもたちが作った可愛らしい雪だるまが並んでいた。

しかし、何日か経つと子どもたちはまったく見向きもしなくなったそうで、山口は「え、もう忘れちゃうの？っていうくらい（他のことに）興味が先にいく」と続ける。これには藤本も「作ってるときがピークなんですよね」と共感を見せた。

ここで横澤が「パパさんは参加するんですか？」と夫の田中のことを聞くと、山口は「男の人って形から入るじゃないですか。子どもは雪だるまとなると“わちゃーっ”といくけど、パパはまず防寒ウェアから始まる」と笑う。

そして「スキーウェアみたいなのを着て、子どもたちが飽きた頃に（参加）」と、雪だるま作りに参戦するのが遅いとこぼした。

藤本が「もう（雪だるま）出来上がってるよね」と笑うと、山口は「だからあんまり活躍してないですよ」と言い切っていた。