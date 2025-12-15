¡¡J¥ê¡¼¥°¤Ï15Æü¡¢2026Ç¯2·î¤«¤éÆ±Ç¯6·î¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÆÃÊÌÂç²ñ¡ÖÌÀ¼£°ÂÅÄJ¥ê¡¼¥°É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¡×¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤È¤·¤Æ¡¢60¥¯¥é¥Ö¤ÎÂåÉ½Áª¼ê¤¬°ìÆ±¤Ë²ñ¤¹¤ë¡ÖJ¥ê¡¼¥°¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼DAZN¥«¥Ã¥×¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£

¡¡ËÜÂç²ñ¤Ï¡¢¡ÖJ¥ê¡¼¥°¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼PROJECT¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤¹¤ëÆÃÊÌÂç²ñ¤Ç¡¢ÌÀ¼£°ÂÅÄJ¥ê¡¼¥°É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤Î6¤Ä¤ÎÃÏ°è¥°¥ë¡¼¥×¤´¤È¤Ë¹½À®¤µ¤ì¤¿¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¡¢1DAY¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¡£¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¤Ï¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼ÅêÉ¼Åù¤Ç¡¢J1¡¦J2¡¦J3Á´60¥¯¥é¥Ö¤«¤éÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¡£

¡¡Âè1»î¹ç¤Ç¤ÏJ2¡¦J3EAST-A¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼vsJ2¡¦J3EAST-B¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¡¢J2¡¦J3WEST-A¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼vsJ2¡¦J3WEST-B¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¾¡¼Ô¤¬J1EAST¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¡¢J1WEST¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤ÈÂÐÀï¡£¤½¤Î¾¡¼Ô¤¬·è¾¡Àï¤ò¹Ô¤¤¡¢3°Ì¡¦5°Ì·èÄêÀï¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£»î¹ç¤ÏÁ°¸åÈ¾¤Ê¤·¤Î30Ê¬À©¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢3°Ì¡¦5°Ì·èÄêÀï¤Ï20Ê¬À©¤ÎÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¤Ê¤ª¡¢Âç²ñ¤Ï26Ç¯6·î13Æü(ÅÚ)¤ËMUFG¥¹¥¿¥¸¥¢¥à(¹ñÎ©¶¥µ»¾ì)¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¡ØDAZN¡Ù¤Ë¤ÆÁ´»î¹ç¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£

¡¡°Ê²¼¡¢J¥ê¡¼¥°É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤Î6¤Ä¤ÎÃÏ°è¥°¥ë¡¼¥×

¢£J1EAST

¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º

¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯

±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º

¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ

Çð¥ì¥¤¥½¥ë

FCÅìµþ

Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£

FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢

Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì

²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹

¢£J1WEST

À¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹

Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹

µþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.

¥¬¥ó¥ÐÂçºå

¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå

¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í

¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³

¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹­Åç

¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬

V¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê

¢£J2¡¦J3EAST-A

¥ô¥¡¥ó¥é¡¼¥ìÈ¬¸Í

¥Ö¥é¥¦¥Ö¥ê¥Ã¥Ä½©ÅÄ

¥Ù¥¬¥ë¥¿ÀçÂæ

¥â¥ó¥Æ¥Ç¥£¥ª»³·Á

ÆÊÌÚSC

ÆÊÌÚ¥·¥Æ¥£

¥¶¥¹¥Ñ·²ÇÏ

²£ÉÍFC

¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì

SCÁêÌÏ¸¶

¢£J2¡¦J3EAST-B

ËÌ³¤Æ»¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì»¥ËÚ

Ê¡Åç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC

¤¤¤ï¤­FC

RBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã

¥ô¥¡¥ó¥Õ¥©¡¼¥ì¹ÃÉÜ

¾¾ËÜ»³²íFC

ACÄ¹Ìî¥Ñ¥ë¥»¥¤¥í

¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ

Æ£»ÞMYFC

FC´ôÉì

¢£J2¡¦J3WEST-A

¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã

¥«¥¿¡¼¥ìÉÙ»³

¥Ä¥¨¡¼¥²¥ó¶âÂô

FCÂçºå

ÆàÎÉ¥¯¥é¥Ö

¥«¥Þ¥¿¥Þ¡¼¥ì»¾´ô

ÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹

°¦É²FC

FCº£¼£

¹âÃÎ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉSC

¢£J2¡¦J3WEST-B

¥ì¥¤¥é¥Ã¥¯¼¢²ìFC

¥¬¥¤¥Ê¡¼¥ìÄ»¼è

¥ì¥Î¥Õ¥¡»³¸ýFC

¥®¥é¥ô¥¡¥ó¥ÄËÌ¶å½£

¥µ¥¬¥óÄ»À´

¥í¥¢¥Ã¥½·§ËÜ

ÂçÊ¬¥È¥ê¥Ë¡¼¥¿

¥Æ¥²¥Ð¥¸¥ã¡¼¥íµÜºê

¼¯»ùÅç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC

FCÎ°µå