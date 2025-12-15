J¥ê¡¼¥°¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤¬ÍèÇ¯6·î¤Ë³«ºÅ!! J1¡¦J2¡¦J3Á´60¥¯¥é¥Ö¤ÎÂåÉ½Áª¼ê¤¬°ìÆ±¤Ë²ñ¤¹¤ë¡Ö1DAY¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡×¤Ë
¡¡J¥ê¡¼¥°¤Ï15Æü¡¢2026Ç¯2·î¤«¤éÆ±Ç¯6·î¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÆÃÊÌÂç²ñ¡ÖÌÀ¼£°ÂÅÄJ¥ê¡¼¥°É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¡×¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤È¤·¤Æ¡¢60¥¯¥é¥Ö¤ÎÂåÉ½Áª¼ê¤¬°ìÆ±¤Ë²ñ¤¹¤ë¡ÖJ¥ê¡¼¥°¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼DAZN¥«¥Ã¥×¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ËÜÂç²ñ¤Ï¡¢¡ÖJ¥ê¡¼¥°¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼PROJECT¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤¹¤ëÆÃÊÌÂç²ñ¤Ç¡¢ÌÀ¼£°ÂÅÄJ¥ê¡¼¥°É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤Î6¤Ä¤ÎÃÏ°è¥°¥ë¡¼¥×¤´¤È¤Ë¹½À®¤µ¤ì¤¿¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¡¢1DAY¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¡£¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¤Ï¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼ÅêÉ¼Åù¤Ç¡¢J1¡¦J2¡¦J3Á´60¥¯¥é¥Ö¤«¤éÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Âè1»î¹ç¤Ç¤ÏJ2¡¦J3EAST-A¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼vsJ2¡¦J3EAST-B¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¡¢J2¡¦J3WEST-A¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼vsJ2¡¦J3WEST-B¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¾¡¼Ô¤¬J1EAST¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¡¢J1WEST¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤ÈÂÐÀï¡£¤½¤Î¾¡¼Ô¤¬·è¾¡Àï¤ò¹Ô¤¤¡¢3°Ì¡¦5°Ì·èÄêÀï¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£»î¹ç¤ÏÁ°¸åÈ¾¤Ê¤·¤Î30Ê¬À©¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢3°Ì¡¦5°Ì·èÄêÀï¤Ï20Ê¬À©¤ÎÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Âç²ñ¤Ï26Ç¯6·î13Æü(ÅÚ)¤ËMUFG¥¹¥¿¥¸¥¢¥à(¹ñÎ©¶¥µ»¾ì)¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¡ØDAZN¡Ù¤Ë¤ÆÁ´»î¹ç¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡°Ê²¼¡¢J¥ê¡¼¥°É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤Î6¤Ä¤ÎÃÏ°è¥°¥ë¡¼¥×
¢£J1EAST
¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º
¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯
±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º
¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ
Çð¥ì¥¤¥½¥ë
FCÅìµþ
Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£
FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢
Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì
²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹
¢£J1WEST
À¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹
Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹
µþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.
¥¬¥ó¥ÐÂçºå
¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå
¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í
¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³
¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç
¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬
V¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê
¢£J2¡¦J3EAST-A
¥ô¥¡¥ó¥é¡¼¥ìÈ¬¸Í
¥Ö¥é¥¦¥Ö¥ê¥Ã¥Ä½©ÅÄ
¥Ù¥¬¥ë¥¿ÀçÂæ
¥â¥ó¥Æ¥Ç¥£¥ª»³·Á
ÆÊÌÚSC
ÆÊÌÚ¥·¥Æ¥£
¥¶¥¹¥Ñ·²ÇÏ
²£ÉÍFC
¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì
SCÁêÌÏ¸¶
¢£J2¡¦J3EAST-B
ËÌ³¤Æ»¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì»¥ËÚ
Ê¡Åç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC
¤¤¤ï¤FC
RBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã
¥ô¥¡¥ó¥Õ¥©¡¼¥ì¹ÃÉÜ
¾¾ËÜ»³²íFC
ACÄ¹Ìî¥Ñ¥ë¥»¥¤¥í
¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ
Æ£»ÞMYFC
FC´ôÉì
¢£J2¡¦J3WEST-A
¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã
¥«¥¿¡¼¥ìÉÙ»³
¥Ä¥¨¡¼¥²¥ó¶âÂô
FCÂçºå
ÆàÎÉ¥¯¥é¥Ö
¥«¥Þ¥¿¥Þ¡¼¥ì»¾´ô
ÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹
°¦É²FC
FCº£¼£
¹âÃÎ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉSC
¢£J2¡¦J3WEST-B
¥ì¥¤¥é¥Ã¥¯¼¢²ìFC
¥¬¥¤¥Ê¡¼¥ìÄ»¼è
¥ì¥Î¥Õ¥¡»³¸ýFC
¥®¥é¥ô¥¡¥ó¥ÄËÌ¶å½£
¥µ¥¬¥óÄ»À´
¥í¥¢¥Ã¥½·§ËÜ
ÂçÊ¬¥È¥ê¥Ë¡¼¥¿
¥Æ¥²¥Ð¥¸¥ã¡¼¥íµÜºê
¼¯»ùÅç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC
FCÎ°µå
¡¡ËÜÂç²ñ¤Ï¡¢¡ÖJ¥ê¡¼¥°¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼PROJECT¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤¹¤ëÆÃÊÌÂç²ñ¤Ç¡¢ÌÀ¼£°ÂÅÄJ¥ê¡¼¥°É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤Î6¤Ä¤ÎÃÏ°è¥°¥ë¡¼¥×¤´¤È¤Ë¹½À®¤µ¤ì¤¿¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤ë¡¢1DAY¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¡£¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¤Ï¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼ÅêÉ¼Åù¤Ç¡¢J1¡¦J2¡¦J3Á´60¥¯¥é¥Ö¤«¤éÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Âç²ñ¤Ï26Ç¯6·î13Æü(ÅÚ)¤ËMUFG¥¹¥¿¥¸¥¢¥à(¹ñÎ©¶¥µ»¾ì)¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¡ØDAZN¡Ù¤Ë¤ÆÁ´»î¹ç¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡°Ê²¼¡¢J¥ê¡¼¥°É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤Î6¤Ä¤ÎÃÏ°è¥°¥ë¡¼¥×
¢£J1EAST
¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º
¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯
±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º
¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ
Çð¥ì¥¤¥½¥ë
FCÅìµþ
Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£
FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢
Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì
²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹
¢£J1WEST
À¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹
Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹
µþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.
¥¬¥ó¥ÐÂçºå
¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå
¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í
¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³
¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç
¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬
V¡¦¥Õ¥¡¡¼¥ì¥óÄ¹ºê
¢£J2¡¦J3EAST-A
¥ô¥¡¥ó¥é¡¼¥ìÈ¬¸Í
¥Ö¥é¥¦¥Ö¥ê¥Ã¥Ä½©ÅÄ
¥Ù¥¬¥ë¥¿ÀçÂæ
¥â¥ó¥Æ¥Ç¥£¥ª»³·Á
ÆÊÌÚSC
ÆÊÌÚ¥·¥Æ¥£
¥¶¥¹¥Ñ·²ÇÏ
²£ÉÍFC
¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì
SCÁêÌÏ¸¶
¢£J2¡¦J3EAST-B
ËÌ³¤Æ»¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì»¥ËÚ
Ê¡Åç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC
¤¤¤ï¤FC
RBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã
¥ô¥¡¥ó¥Õ¥©¡¼¥ì¹ÃÉÜ
¾¾ËÜ»³²íFC
ACÄ¹Ìî¥Ñ¥ë¥»¥¤¥í
¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ
Æ£»ÞMYFC
FC´ôÉì
¢£J2¡¦J3WEST-A
¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã
¥«¥¿¡¼¥ìÉÙ»³
¥Ä¥¨¡¼¥²¥ó¶âÂô
FCÂçºå
ÆàÎÉ¥¯¥é¥Ö
¥«¥Þ¥¿¥Þ¡¼¥ì»¾´ô
ÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹
°¦É²FC
FCº£¼£
¹âÃÎ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉSC
¢£J2¡¦J3WEST-B
¥ì¥¤¥é¥Ã¥¯¼¢²ìFC
¥¬¥¤¥Ê¡¼¥ìÄ»¼è
¥ì¥Î¥Õ¥¡»³¸ýFC
¥®¥é¥ô¥¡¥ó¥ÄËÌ¶å½£
¥µ¥¬¥óÄ»À´
¥í¥¢¥Ã¥½·§ËÜ
ÂçÊ¬¥È¥ê¥Ë¡¼¥¿
¥Æ¥²¥Ð¥¸¥ã¡¼¥íµÜºê
¼¯»ùÅç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC
FCÎ°µå