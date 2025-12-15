バスケットボールB2西地区3位の鹿児島レブナイズは、アウェーで西地区5位のライジングゼファー福岡と対戦しました。



ホーム戦後、タイトなスケジュールでのアウェー戦が続くレブナイズ。12月12日の福岡とのGAME1は惜しくも2点差で敗れ2連敗。



12月13日のGAME2、負ければ今シーズン初の3連敗となってしまいますが…心配とは裏腹にレブナイズが序盤からリードを奪います。





第2クオーターでは残り8秒でリバウンドを取ったパトリック・アウダ。ファウルを受けながらも得点。アウダは前半だけで2桁得点しチームをけん引。レブナイズが7点リードで折り返した第3クオーター後半最初の得点は佐藤の連続3Pから始まると…飴谷から藤本の右コーナーの3P。その直後にも再び飴谷から今度は左コーナーの藤本へ！レブナイズは後半だけで7本のスリーポイントを沈めます。さらに、得点ランキングリーグ5位のアンソニー・ゲインズ・ジュニアは力強いボスハンドダンク！さらにもう一回、ボスハンドダンク。この試合トップの29得点14リバウンドでダブルダブルを達成！レブナイズは今シーズン最大点差タイの27点差、90対63で白星を奪い返しました。レブナイズは3位をキープ。ただ、上位との勝率差は広がっています。次は、東地区首位の福島を相手に年内最後のホーム戦です。