高校年代最高峰のプレミアリーグWESTで3連勝中の神村学園は12月14日が選手権前の最後の公式戦でした。果たして結果は。



プレミアリーグWESTの最終戦。10位・ファジアーノ岡山U-18をホームで迎え撃った5位の神村学園は前半21分。徳村が1人かわして左の日髙に展開。日髙は左足を振り抜きシュート！先制点を奪います。





35分にはこぼれた球に堀ノ口が走り込み前に運びます。そしてクロスを上げた先にヘディングシュート！身長182センチの2年生大空の追加点で2点リードで試合を折り返します。後半に入ってからさらにギアを上げた神村学園は3点を追加し5対0。そして選手たちが「一番うまくいった」と話すのが6点目。ディフェンスラインからボールを前に後ろにと回していく神村学園。右サイド細山田が花城に預けてワンツーで裏に抜けるとクロスを上げて佐々木悠太！相手に一度も主導権を渡さずに最後尾から前線へ。最後は佐々木が鮮やかなダイレクトボレーを決めて6点目。このあとさらに1点を加えた神村学園が7対0で勝利！選手権の県大会以降、強豪相手に全て白星を勝ち取り冬の選手権へと向かいます。（神村学園・中野陽斗主将）「自分たちにとっても7対0はこれまで成長した結果かなと思う。フワフワしている気持ちで選手権に臨むのではなく、気を引き締めていきたいと改めて思った」そして先週金曜日に発表された18歳以下日本代表に、神村学園からは中野陽斗キャプテンと福島和毅選手が選ばれました。（神村学園・福島和毅選手）「他の国の強豪国とできる貴重な機械なので、自分がどれくらい通用するのか、世界の強度を体験してチームに還元できたら」2人は12月15日から静岡に召集され、スペインやオーストラリアの代表などと対戦します。また、鹿児島城西高校の大石脩斗選手も選ばれていましたが、ケガのため不参加ということです。