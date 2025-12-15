屋根の上で高齢男性身動き取れず「こんなことになるとは」掃除しようとして足滑らせる 壁の間からは子犬を救出 アメリカ
アメリカ・フロリダ州で、家に入り階段を駆け上がる警察官。
屋根の上にいたのは、うつぶせで身動きが取れない状態の高齢男性です。
警察：
もう大丈夫ですよ。しっかりつかまっていてください。
男性：
誰かが来てくれてよかったです。
万が一、落ちてしまったらけがでは済まない高さです。
警察：
手を伸ばして！手をつかみますね。
2人がかりで男性の手を引っ張り、無事に男性を救出することに成功。
男性は屋根の上の落ち葉を掃除しようとした際、足を滑らせ動けなくなってしまったということです。
男性：
こんなことになるなんて思わなかったよ。
警察：
これが我々警察官の役目ですから。
一方、アメリカ・アリゾナ州でも緊急事態が。
通報を受けた警察官が現場に駆け付けます。
上から壁の隙間をのぞくと、そこにいたのは、どういうわけか隙間に入り込み抜け出せなくなってしまった子犬です。
人が中に入れるほどの隙間はなさそうですが、警察官が知恵を絞り作ったのは、即席の器具。
それを隙間に入れると、見事引っ張り上げることに成功！
子犬にけがはなく、無事だったということです。