大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）の埼玉上尾メディックスは15日（月）、ホームゲーム後にバレーボール体験会を実施すると発表した。クラブ公式サイトが伝えている。

12月28日（日）から3週連続で上尾市民体育館にてホームゲームを行う埼玉上尾。SVリーグ女子の第10節から第12節にかけて、それぞれのGAME1でバレーボール体験会を行うとしている。

12月28日（日）の群馬グリーンウイングス戦では、上尾市在住の親子（小学生と保護者）を対象に基本から応用を、2026年1月3日（土）のクインシーズ刈谷戦では、上尾市民の中学生男女を対象に基本から応用を実施。また2026年1月10日（土）のアランマーレ山形戦では、バレーボール経験がある上尾市民の小中学生を対象に、ディグやレセプション中心の練習を実施するとのこと。

それぞれ、試合終了から約30分後にプロの選手が試合を行ったコートで、1時間の体験会が開催される。定員は各日先着20名で、参加費はチケット代込みで大人が3,500円、子供が1,500円。体験会参加には12月12日（水）から12月22日（月）までに専用フォームからの申し込みが必要だ。

当日は昨季で現役を引退し、埼玉上尾のアンバサダーとなった元女子日本代表の山岸あかねさんや、同じく昨季に現役を引退し、現在は埼玉上尾の事務局に在籍している田川紘美さんら5名が指導に当たるとしている。

さらに、体験会参加者には埼玉上尾のグッズをプレゼント。この機会にバレーボールを体験してみてはいかがだろうか。