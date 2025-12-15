TXQ FICTION第4弾「UFO山」放送決定。12月22日（月）～25日（木）の四夜連続放送。

テレ東にて、12月22日(月)～25日（木）の深夜に四夜連続で「UFO山」を放送することが決定いたしました。今回のテーマは「UFO」。「イシナガキクエを探しています」「飯沼一家に謝罪します」「魔法少女山田」に続くTXQ FICTION第四弾。これまでの放送ではXでトレンド入りするなど、大きな話題となりました。

監督は「ミッシング・チャイルド・ビデオテープ」の近藤亮太が務め、プロデューサーとして大森時生（テレビ東京）、「フェイクドキュメンタリーQ」の寺内康太郎、「ゾゾゾ」「フェイクドキュメンタリーQ」の皆口大地が参加。

今回は近年国内外でも注目を集めているアーティストのミロコマチコがビジュアルを制作。「万引き家族」「ミッドサマー」のポスターデザインで知られるグラフィックデザイナーの大島依提亜がデザインを担当。

また、オープニングテーマは、TVアニメ『呪術廻戦』「懐玉・玉折」（MBS/TBS系）OPテーマ「青のすみか」、TVアニメ『【推しの子】』第2期（TOKYO MXほか）OPテーマ「ファタール」の大ヒットでも知られるキタニタツヤが担当。

今回の放送に際して、これまでのTXQ FICTION「イシナガキクエを探しています」「飯沼一家に謝罪します」「魔法少女山田」と「このテープもってないですか？」がTVerで期間限定・無料配信。

≪スタッフコメント≫

■大森時生（テレビ東京）

UFOというのは不安そのものです。

■近藤亮太

「現代にUFOの目撃情報が減ったのは人々が空を見上げなくなったからだ」と誰かが言っていました。『UFO山』を観終わったあなたが空を見上げますように。

■皆口大地(フェイクドキュメンタリーQ)

今作はロマンと恐怖の象徴、UFOをテーマにした作品です。こんな時代に…いやこの時代だからこそ、本気でUFOというものを描いています。

■寺内康太郎(フェイクドキュメンタリーQ)

日本人の10人に1人がUFOを見たことがあるそうです。知らないのは、残りの9人です。

≪放送≫

【タイトル】 TXQ FICTION「UFO山」

【放送日時】 2025年12月22日（月）深夜24:30～25:00

2025年12月23日（火）深夜24:30～25:00

2025年12月24日（水）深夜25:30～26:00

2025年12月25日（木）深夜25:00～25:30

【放送局】テレビ東京

≪配信情報≫

広告付き無料配信サービス「TVer」などで見逃し配信！

★見逃しを防ぐ便利な「お気に入り登録」をお願いします★

▶TVer：https://tver.jp/series/srog0v9atu

▶テレ東HP(ネットもテレ東)：https://video.tv-tokyo.co.jp/txqfiction/

▶Lemino：https://lemino.docomo.ne.jp/catchup/2-1-113-7

動画配信サービス「U-NEXT」にて見放題配信

▶U-NEXT：https://t.unext.jp/r/tv-tokyo_pr

≪SNS≫

▶︎X：@TXQFICTION

▶Instagram：＠txqfiction

【コピーライト】 Ⓒテレビ東京