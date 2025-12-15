エースは、累計50万個を販売したビジネスリュックの知見を生かした、親子で使える通学リュック「ガジェタブルU」を2025年12月15日（月）よりAmazonにて先行発売します。また、2026年3月より直営店・公式オンラインストア・全国の主要百貨店・専門店で順次展開します。

「ガジェタブルU」

記事のポイント 大量の教科書や荷物もたっぷり収納できる通学用リュック。ビジネスリュックで培ったノウハウを活用し、身体への負荷を軽減する設計となっています。年齢や用途に合わせて選べる3サイズ展開です。

共働き世帯の増加により、放課後に学童保育や習い事へ直行する小学生が増え、通学動線は複雑化。さらに、タブレット学習や教科書の大型化によって荷物は一層重くなり、子どもの身体への負担が大きくなっています。

しかし、従来のランドセルは重さや収納力に限界があり、生活スタイルに合わない場面も目立つようになりました。こうした背景から、“2ndランドセル”として軽くて機能的な布製リュックに注目が集まっています。

同社では、累計50万個を販売したビジネスリュックシリーズ「ガジェタブル」で培った負荷軽減・収納設計のノウハウを活用。保護者ヒアリングと小学生による実使用テストを経て、親子で使える通学リュック「ガジェタブルU」が開発されました。

子どもの身体に配慮した“負荷軽減設計”を採用。荷重を受け止める厚手のバックパネルと、身体に沿うカーブ形状のショルダーハーネス、ずり落ちを防ぐチェストベルトを備え、リュックが身体にしっかりフィットすることで荷重が分散し、負担を軽減します。

↑荷重を受け止める厚手のバックパネルを搭載。

教材とお弁当などを分けられる間仕切りポケットや、小物収納に便利な整理整頓ポケット、移動中も出し入れしやすい外ポケットなどを配置。タブレット端末は独立スペースに収納できます。荷物量に応じて容量を拡張できるエキスパンダブル機能も備えます。

↑多数のポケットで荷物を整理して収納できる。

通学時の安全性を高めるため、防犯ブザーを装着できるぶら下げリング、夜道で視認性を高める反射ワッペン、鍵やGPS端末を取り付けられるキーストラップを搭載しています。

↑防犯ブザーを装着できるぶら下げリング。

サイズは、用途や年齢に応じて選べる大・中・小の3サイズ展開。

小サイズは小学生向けで、カラフルな6色展開です。一般的なランドセルの約1/3の価格で2ndランドセルとしても購入しやすい価格になっています。実売価格は2万4200円（税込）。

中・大サイズは中高生〜大人までの使用を想定し、通学から通勤まで対応できるベーシックカラーの3色展開。実売価格は中が2万6400円、大が2万7500円（いずれも税込）。

※この記事のリンクから商品を購⼊すると、売上の⼀部が販売プラットフォームからGetNavi webに還元されることがあります。

エース 「ガジェタブルU」 発売日：Amazon先行発売 2025年12月15日、一般発売 2026年3月予定 実売価格：小／2万4200円、中／2万6400円、大／2万7500円（いずれも税込）

The post 子どもの身体への負荷を軽減！ 親子で使える通学リュック「ガジェタブルU」 appeared first on GetNavi web ゲットナビ.