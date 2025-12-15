「それどこの？」→ 実は【3COINS】なんです！ 大人がつけたい♡「パール風ピアス」

プチプラなのに上品で、大人コーデを格上げしてくれそうな「パール風ピアス」を【3COINS（スリーコインズ）】で発見。繊細なデザインが魅力です。大人コーデをセンスよく演出できそうなピアスは「それどこの？ 」と聞かれるかも。

上品なのに気軽に使えるパール風ピアス

【3COINS】「トップパールメタルピアス」\330（税込）

ゆるやかなラインを描くメタルパーツに、パール風モチーフを添えたピアス。繊細に揺れるデザインは、顔周りをふわっと華やかに見せてくれそうです。シンプルなセーターやシャツ、ワンピースと合わせて楽しんで。

光を反射してきらめきそうなピアス

【3COINS】「トップパールカーブピアス」\330（税込）

凹凸のあるフープにパール風モチーフを添えた上品なピアス。フープはキラキラと光を反射しやすく、耳元で存在感を放ちそう。派手さはなく、あらゆるコーデに違和感なく馴染みそうです。オンオフどちらにも使いやすいのも嬉しいポイント。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M