¥¶¡¦¥³¥ì¥¯¥¿¡¼¥º¤Î¥®¥¿¥ê¥¹¥È¸Å»Ô¥³¡¼¥¿¥í¡¼¤È¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡¿¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎÀõÅÄ¿®°ì¡Êex.SMILE¡Ë¤Ë¤è¤ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦¥¢¥Ê¥í¥°¡¦¥â¥ó¥¡¼¥º¤¬¡¢³èÆ°ºÆ³«¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢½é¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë²»¸»¡ÖBlowin¡Ç Up!!¡×¤È¡ÖÌ´¤Î½ª¤ï¤ê¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¥¢¥Ê¥í¥°7¥¤¥ó¥ÁÈ×¤Ï¡¢2025Ç¯1·î¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼²ñ¾ì¤Ç¤Î¸ÂÄêÈÎÇä¤È¤Ê¤ê¡¢12·î17Æü¤è¤ê³Æ¼ï¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤ÆÀè¹ÔÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
º£²ó¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¸Å»Ô¥³¡¼¥¿¥í¡¼¤¬²áµî¤Ë¥¢¥Ê¥í¥°È×¤Ç¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¥«¥Ð¡¼²»¸»Á´6¶Ê¤â¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó²ò¶Ø¡£·É°¦¤¹¤ëÀèÇÚ¥í¥Ã¥«¡¼¤¿¤Á¤Ø¤Î¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤È¡¢¼«¿È¤Î¥ë¡¼¥Ä¤òÃ©¤ë¥«¥Ð¡¼½¸¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
◾️ÇÛ¿®³Ú¶Ê
ÇÛ¿®³«»ÏÆü¡§2025Ç¯12·î17Æü¡Ê¿å¡Ë
¥¢¥Ê¥í¥°7¥¤¥ó¥ÁÈ×: ¥Ä¥¢¡¼²ñ¾ì¸ÂÄêÈÎÇä¡Ê2025Ç¯1·î9Æü¡Á¡Ë
¢¡¥¢¥Ê¥í¥°¡¦¥â¥ó¥¡¼¥º
¡ÖBlowin¡Ç Up!! / Ì´¤Î½ª¤ï¤ê¡×
¢¡¸Å»Ô¥³¡¼¥¿¥í¡¼
¡Ö¿ì¤Ã¤Æ¸õ¡×
¿ì¤Ã¤Æ¸õ¡×(Ìø¥¸¥ç¡¼¥¸&¥ì¥¤¥Ë¡¼¥¦¥Ã¥É¡¿1978Ç¯)
¡Ö¤¤ó¤Ý¤¦¤²¡×(¹ÃÈå¥Ð¥ó¥É¡¿1977Ç¯)
¡Ö»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ø¡×
¡Ö»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ø¡×(¥Ô¥Á¥«¡¼¥È¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ô¡¿1997Ç¯)
¡Ö¥·¥ã¥ó¥×¡¼¡×(¥¢¥ó¡¦¥ë¥¤¥¹¡¿1979Ç¯¡¿»³²¼Ã£Ïººî¶Ê)
¡ÖÂçÀÚ¤Ê¿Í¡×
¡ÖÂçÀÚ¤Ê¿Í¡×(SMILE¡¿1999Ç¯)
¡ÖÏµ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×(ÃæÅç¤ß¤æ¤¡¿1979Ç¯)
◾️¡ã¥¢¥Ê¥í¥°¡¦¥â¥ó¥¡¼¥º 2nd Tour¡ØBlowin¡Ç Up!!¡Ù¡ä
2026Ç¯
1·î9Æü¡ÊÌÚ¡ËÅìµþ¡ ÃÓÂÞ LIVE INN ROSA
OPEN 18:30 / START 19:00
1·î10Æü¡Ê¶â¡ËÅìµþ¢ ÃÓÂÞ LIVE INN ROSA
OPEN 16:30 / START 17:00
1·î18Æü¡ÊÅÚ¡ËÀçÂæ TFU Cafeteria Olive
OPEN 16:30 / START 17:00
1·î23Æü(ÌÚ) Âçºå¡ ÆîËÙ¹¾ knave
OPEN 18:30 / START 19:00
1·î24Æü¡Ê¶â¡ËÂçºå¢ ÆîËÙ¹¾ knave
OPEN 16:30 / START 17:00
1·î25Æü¡ÊÅÚ¡ËÊ¡²¬ ROOMS
OPEN 16:30 / START 17:00
1·î31Æü¡Ê¶â¡ËÉÍ¾¾ ÁëÏÈ
OPEN 16:30 / START 17:00