『そこ曲がったら、櫻坂？』次週予告にファン歓喜「思わず声出た」「伝説の」
櫻坂46の冠番組『そこ曲がったら、櫻坂？』（テレビ東京／毎週日曜24時50分）が14日に放送され、21日放送回の次週予告にファンから歓喜の声が上がった。
【写真】櫻坂46・井上梨名＆武元唯衣、“いのちゅけ”コンビにBuddies歓喜「泣いた」
21日の放送では、グループを卒業する二期生・井上梨名の卒業企画を実施。その予告映像の中で、井上が“利きオレンジジュース”に挑戦する様子が映し出された。
“利きオレンジジュース”とは、オレンジジュースが大好きだという井上が、5種類のオレンジジュースを飲んだだけで当てられると豪語したものの、実際には1種類しか当てられなかったという企画で、ファンの間では“伝説”として語り継がれている。
そのリベンジに挑む姿が予告映像で一瞬映ると、SNSでは「次回予告で利きオレンジジュースあって思わず声出た」「井上の利きオレンジジュース来たぁああーーーー！！！！！」「伝説の利きオレンジジュースやるやん笑」など、期待と歓喜の声が相次いでいた。
【写真】櫻坂46・井上梨名＆武元唯衣、“いのちゅけ”コンビにBuddies歓喜「泣いた」
21日の放送では、グループを卒業する二期生・井上梨名の卒業企画を実施。その予告映像の中で、井上が“利きオレンジジュース”に挑戦する様子が映し出された。
“利きオレンジジュース”とは、オレンジジュースが大好きだという井上が、5種類のオレンジジュースを飲んだだけで当てられると豪語したものの、実際には1種類しか当てられなかったという企画で、ファンの間では“伝説”として語り継がれている。
そのリベンジに挑む姿が予告映像で一瞬映ると、SNSでは「次回予告で利きオレンジジュースあって思わず声出た」「井上の利きオレンジジュース来たぁああーーーー！！！！！」「伝説の利きオレンジジュースやるやん笑」など、期待と歓喜の声が相次いでいた。