オーストラリアのシドニーのビーチで銃撃事件が発生し、15人が死亡しました。容疑者の2人は親子で、ビーチでは当時、ユダヤ教の祭りが行われ1000人以上が参加していました。

■容疑者は…50歳の父親と24歳の息子

ビーチに響くサイレンと“乾いた音”。その瞬間、一斉に逃げ惑う人たち。

目撃者「私もみんなと同じようにビーチを駆けだした。かなり恐ろしい光景だった。聞いた話では、男が自動小銃・大きな銃を持って橋の上に立ち、ただ標的を撃っていたんだ」

死者15人、負傷者40人…オーストラリアで14日、“銃乱射事件”が起きました。

銃を構える2人が事件の容疑者。50歳の父親と24歳の息子、親子だということです。

現場はオーストラリア・シドニーにある有名観光地、ボンダイ・ビーチ。特徴は青く澄んだ海に三日月状に広がる砂浜。この日、ユダヤ教の祭り「ハヌカ」が行われていて、1000人を超える参加者がいたといいます。その祭りを2人の男が恐怖に陥れたのです。

男のうち1人は橋をおりて、ビーチの方へ。再び、銃を構えます。すると、そこに勇敢な男性が飛びつき、銃を“強奪”。撃退を試みました。地元メディアによりますと、近所で果物店を営む男性だといいます。

男らは橋の上を陣取り、銃撃を再開。その後、現場に駆けつけた警察官に撃たれて父親（50）は死亡。息子（24）は病院に運ばれるも重体だということです。

■“ユダヤ人狙ったテロ”として捜査

10歳から87歳の15人の命が奪われた“銃乱射事件”。

目撃者「人々が地面に倒れるのが見えた。子供が撃たれるのを見た。私が今まで見た中で最悪の出来事だった。言葉では言い表せない最悪の気分だった」

シドニーの総領事館によりますと、これまでに日本人がケガをした情報はないといいます。

警察は、ユダヤ人コミュニティーを狙ったテロ事件として捜査しています。