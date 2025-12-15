タレントの南明奈が１１日、インスタグラムを更新。３歳５カ月となった長男について「発語はスローペース」だったと振り返り、同じ悩みを持つパパママたちから「心強い投稿」などと反響を呼んだ。

南は公園のような場所で元気に階段を登る長男の後ろ姿をアップ。「うちの息子くんは発語はスローペース。『パパ、ママ』を言えるようになったのが２歳半、そこからしばらくは数個の単語のみ」と、発語が少し遅めだったと打ち明けた。

だが「今年９月頃（３歳２カ月）から言葉が爆発！急に『牛乳、ちょーだい』と。二語文話したーと思ってたら、次の日には『牛乳 もっと 飲む』と三語文」と、突然発語のペースが上がったという。

そして「３歳５カ月の今はずっとなにか話しているおしゃべりさんになりました」と息子の成長ぶりを報告した。

これには「毎日毎日、未だ発語なしの２歳の娘を受診させるべきか悩んで過ごしていたので、なんとも心強い投稿」「このような発信は沢山の方に有益ですし、不安の解消にもなりますよね」「うちもスローペースで今月で３歳の息子が居るのでとても励みになります」などの声が寄せられていた。

南はよゐこの濱口優と１８年に結婚。１８歳差が話題となった。２２年７月に長男を出産した。