“ヒゲの隊長”こと元陸上自衛官の佐藤正久前参院議員が15日、BS日テレ「深層NEWS」（月〜金曜後6・58）に生出演し、中国のパンダ外交についてコメントした。

高市早苗首相による台湾有事発言をきっかけに、日中関係の緊張が増す中、東京都は15日、上野動物園で飼育されている双子のジャイアントパンダ2頭が来年1月下旬、中国へ返還されると発表した。当初の期限は2月だったが、前倒しとなった。今後、別のパンダが貸与される見通しは低く、約50年ぶりに日本からパンダが1頭もいなくなる可能性が高い。

政治利用されるパンダについて、佐藤氏は「客寄せパンダという言葉があるように、非常に人気で中国にとっては数少ない外交的なソフトパワーとも言えるのがパンダ。今までの外交の接着剤的に使われてきた」と説明。「日中友好のいい時の象徴として、パンダが送られてきた」とも話した。

今後のパンダ貸与については、「まさに高市政権に対する外交的威圧の手段として使う」と高市発言の影響を指摘。「次、パンダが来るのには時間がかかると思う」と見通した。

また「子供たちは特に楽しみにしているでしょうけど、こういうことを外交カードとして使う中国の異常さも際立つと思います」と苦言も呈した。