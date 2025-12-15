内田理央「マジで殿堂入り」ストック買いする信頼の多幸感チーク！

内田理央さんが、自身のYoutubeチャンネルに『【時短 】お仕事オフ日 の普段メイクを紹介投稿！』の動画を投稿。メイクの様子を公開しながら、愛用品も紹介してくれました！

■チーク

動画で紹介されたのがこちら！

NARS/アフターグロー リキッドブラッシュ 02803コーラルピーチ 税込4,840円（公式サイトより）

血色感のあるツヤ肌を叶えてくれる、リキッドタイプのチーク！

内田さんはこちらを「私のマジで殿堂入りコスメの、ずっと使っている」とコメントしながら紹介。

そのお気に入り具合は「このカラーはもう好きすぎて、ストックしてるんですよ、家に何個か」「なくなったら困ると思って、そのぐらい大好きなチークです」とストック買いをしておくほど欠かせないコスメのよう！

そして、こちらの色味について「本当に細かいゴールドラメが入ってて、ほっぺがめちゃくちゃね、多幸感溢れるツヤほっぺになれるの」とラメのバランスや血色感を評価。

中指にとって伸ばし、頬の高い位置に優しく塗布し「女の子っぽい、ふわっとしたほっぺになれます」と仕上がりに満足そうな様子を見せていました！

■投稿もチェック

動画内では、そのほかのコスメも紹介しながら、オフの日のメイクの様子を公開！ぜひチェックしてみてくださいね。