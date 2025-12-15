King & Prince¡¢50TA¤³¤È¼íÌî±Ñ¹§¤È¥³ー¥ë¡õ¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¡¡ÆÈÆÃ¤Ê¿¶¤êÉÕ¤±¤Ë¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¾Ð¤Ã¤¿¡×¡Ö¥Ú¥³¥ê¤¬²Ä°¦¤¹¤®¡×
¡¡King & Prince¤Î¿·¶Ê¡Ö´õË¾¤ÎµÖ¡×¤ò50TA¤³¤È¼íÌî±Ñ¹§¤¬³Ú¶ÊÄó¶¡¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡King & Prince¤Î¸ø¼°Instagram¤Ç¤Ï¼íÌî¤È¤Î¥³¥é¥ÜÆ°²è¤ò¸ø³«¡£12·î13ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¥í¥ó¥É¥ó¥Ïー¥Ä SP～50TA¤ËKing & Prince¤«¤é³Ú¶ÊÄó¶¡°ÍÍê～¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ë¤Æ¡¢50TA¤ËÆÏ¤¤¤¿³Ú¶ÊÄó¶¡°ÍÍê¤¬King & Prince¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥³¥é¥ÜÆ°²è¤Ç¤Ï¡¢±ÊÀ¥Î÷¤È髙¶¶³¤¿Í¡¢50TA¤¬¡Òº¹¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡Ó¡ÒÄº¤¤Þ¤¹¡Ó¤Î¥³ー¥ë¡õ¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÆ°²è¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤³¤Î¿¶¤ê¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¡ÖÄº¤¤¤Æ¤ë¥¥ó¥×¥ê¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¾Ð¤Ã¤¿¡×¡Ö¿À¶ÊÇúÃÂ¡×¡Ö¥Ú¥³¥ê¤¬²Ä°¦¤¹¤®¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ö´õË¾¤ÎµÖ¡×¤Ï12·î24Æü¥ê¥êー¥¹¤Î7th¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSTARRING¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¡£¤µ¤é¤Ë12·î26ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó SUPER LIVE 2025¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ë¤Æ¡¢3¿Í¤Ç¤Î¥³¥é¥Ü¥¹¥Æー¥¸¤È¤·¤Æ¡Ö´õË¾¤ÎµÖ¡×¤¬½éÈäÏª¤È¤Ê¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë