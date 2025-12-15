愛知県には、人気の銭湯やサウナも数多く存在します。今回は、中でも特にユーザーから高い評価を数多く獲得した「キャナル・リゾート」を詳しく紹介します。（サムネイル画像：「キャナル・リゾート」公式Xより）

ハイレベルなサウナや温泉が楽しめるスーパー銭湯やスパなどの施設を、休日や仕事終わりの楽しみにしている人も少なくないはず。日々の疲れを癒すリラックスタイムは、何物にも代えがたい時間ですよね。しかし、近年では高い人気をほこる施設も多く、どこに行けばよいか迷ってしまう……そんな思いを抱えている人もいるのではないでしょうか。

All About ニュース編集部は2025年11月21日、全国の温泉・サウナ好きを対象に、「行きつけの施設」についてのアンケートを実施。その中から、人気かつ評価の高い施設を厳選して紹介します。今回取り上げるのは「キャナル・リゾート」です。

※アンケートで回答された施設のうち、2025年12月時点でGoogleクチコミが500件以上、平均評価が4.0超えのものを紹介しています

この記事の執筆者：
All About ニュース編集部

【アクセス＆料金】「キャナル・リゾート」の詳細情報

「キャナル・リゾート」は世界中のお風呂が楽しめる



地下深くから湧き出す源泉48.8℃の天然温泉を、心ゆくまで楽しめる施設。「食」と「発汗アクティビティ」を融合した野外エンタメエリアも注目で、FUNKY SAUNA、TENT SAUNA、BARREL SAUNAといった個性豊かなサウナ群が楽しめます。アジアングルメを集めた「キャナル横丁」やフードコートなど、食事も充実です。

「キャナル・リゾート」の魅力は？

All About ニュース編集部が実施したアンケート調査では、全国の温泉・サウナ好きから「キャナル・リゾート」の魅力を語る以下のような声が集まりました。▼施設が清潔
「汚いと感じたことがない（20代女性／愛知県）」

▼食事がおいしい
「有名どころのご飯屋さんがたくさんあるから（20代女性／愛知県）」

▼サウナが広い
「サウナが広く快適なため（20代女性／愛知県）」

アクセス・料金情報

▼アクセス
所在地：愛知県名古屋市中川区玉川町4丁目1番地
交通手段：名古屋臨海高速鉄道あおなみ線 荒子駅

▼料金
※料金は全て税込、中学生以上の場合です平日：900円
土・休日：1000円

▼宿泊
宿泊可否：不可
(文:All About ニュース編集部)