【愛知県の人気スーパー銭湯】「キャナル・リゾート」はエンタメ性抜群！ サウナと食を楽しもう【全国の温泉好きに聞いた】
ハイレベルなサウナや温泉が楽しめるスーパー銭湯やスパなどの施設を、休日や仕事終わりの楽しみにしている人も少なくないはず。日々の疲れを癒すリラックスタイムは、何物にも代えがたい時間ですよね。しかし、近年では高い人気をほこる施設も多く、どこに行けばよいか迷ってしまう……そんな思いを抱えている人もいるのではないでしょうか。
All About ニュース編集部は2025年11月21日、全国の温泉・サウナ好きを対象に、「行きつけの施設」についてのアンケートを実施。その中から、人気かつ評価の高い施設を厳選して紹介します。今回取り上げるのは「キャナル・リゾート」です。
この記事の執筆者：
All About ニュース編集部
【アクセス＆料金】「キャナル・リゾート」の詳細情報
「キャナル・リゾート」は世界中のお風呂が楽しめる
地下深くから湧き出す源泉48.8℃の天然温泉を、心ゆくまで楽しめる施設。「食」と「発汗アクティビティ」を融合した野外エンタメエリアも注目で、FUNKY SAUNA、TENT SAUNA、BARREL SAUNAといった個性豊かなサウナ群が楽しめます。アジアングルメを集めた「キャナル横丁」やフードコートなど、食事も充実です。
「キャナル・リゾート」の魅力は？All About ニュース編集部が実施したアンケート調査では、全国の温泉・サウナ好きから「キャナル・リゾート」の魅力を語る以下のような声が集まりました。▼施設が清潔
「汚いと感じたことがない（20代女性／愛知県）」
▼食事がおいしい
「有名どころのご飯屋さんがたくさんあるから（20代女性／愛知県）」
▼サウナが広い
「サウナが広く快適なため（20代女性／愛知県）」
アクセス・料金情報▼アクセス
所在地：愛知県名古屋市中川区玉川町4丁目1番地
交通手段：名古屋臨海高速鉄道あおなみ線 荒子駅
▼料金
※料金は全て税込、中学生以上の場合です平日：900円
土・休日：1000円
▼宿泊
宿泊可否：不可
(文:All About ニュース編集部)