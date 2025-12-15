【イベントレポート】蒲田「改正湯」で開催のサイバー銭湯に3,033名が来場！“イキすぎた光と狂気のNEW浴体験”『脳汁銭湯2025』光と音にあふれた「銭湯らしくない銭湯」での非日常体験を届けた10日間 アンケート回答者の97.2％が「脳汁が出た」と答えるなど大盛況のうちに閉幕