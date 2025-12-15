2025年12月16日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年12月16日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
12位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
言葉には細心の注意を。言ってはいけないことを口にしてしまう予感が……。
11位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
冷ややかな態度の相手に動揺しそう。でも見守ってくれている人もいるので安心を。
10位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
身なりに無頓着だと損する場面が。鏡の前でチェックして！
9位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
感情と行動がチグハグで苦しくなるかも。自分に素直になって。
8位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
単独行動が吉。窓辺の席でお茶すると、幸運が到来！
7位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
頼まれ事の引き受け過ぎに注意。気疲れするだけの日に……。
6位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
挑戦心があれば結果がついてくる日。思い切ってトライしよう。
5位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
電話でいい話が到来。取り逃さないよう、必ず着信音はONに。
4位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
突然の予定変更にチャンスあり。臨機応変を心掛けよう。
3位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
希望に燃える1日。将来への第一歩を踏み出すのにもぴったり。
2位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
強運日。今日こそイチかバチかの勝負に挑んでみたいもの。
1位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
金運が好調。欲しかったものを買うなら今日がチャンス！
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)