¡ÖÈÖ¶¸¤ï¤»¤ÎÍ¾ÃÏ¤Ï¤Ê¤¤¡×Ì¾Çì³Ú¤¬·Ù¹ð¡¡¥µ¥¦¥¸¤Ç¤Î°æ¾å¾°Ìïvs¥Ô¥«¥½Àï¤Ë·üÇ°¤ÎÀ¼¡Ö¡È²øÊª¡É¤òÁê¼ê¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï²¿¤â¤Ê¤¤¡×
º£²ó¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤â°æ¾å¤Î´°¾¡¤Ç½ª¤ï¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«(C)Getty Images
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö12·î27Æü¤Ë¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¦¥ê¥ä¥É¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¶½¹Ô¡ÖTHE RING V:NIGHT OF THE SAMURAI¡Ê¥Ê¥¤¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥µ¥à¥é¥¤¡Ë¡×¤Ç¡¢À¤³¦4ÃÄÂÎÅý°ì¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¡¦°æ¾å¾°Ìï¡ÊÂç¶¶¡Ë¤¬¥á¥¤¥ó¤Î¥ê¥ó¥°¤ËÎ©¤Á¡¢WBCÆ±µé2°Ì¥¢¥é¥ó¡¦¥Ô¥«¥½¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¤È¤ÎËÉ±ÒÀï¤ËÎ×¤à¡£¡È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡É°æ¾å¤Îº£Ç¯ºÇ¸å¤Î°ìÀï¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿º£²ó¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥á¡¼¥¯¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Î¡¢³¤³°¼±¼Ô¤«¤é¤Î°Õ¸«¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¤Î´éÌÌ¤ò¥Ò¥Ã¥È¡ª °æ¾å¾°Ìï¤ÎÞÕ¿È¥Õ¥Ã¥¯¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡¥á¥¥·¥³¥á¥Ç¥£¥¢¡ØBolavip México¡Ù¤¬14Æü¡¢°æ¾åÂÐ¥Ô¥«¥½¤ÎÆÃ½¸µ»ö¤òÇÛ¿®¤·¤¿¡£Æ±¹ñ½Ð¿È¤Î¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¥Ü¥¯¥µ¡¼¤ò°é¤Æ¡ÈÌ¾Çì³Ú¡É¤È¤â¾Î¤µ¤ì¤ë¡¢¥Ê¥Á¥ç¡¦¥Ù¥ê¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¥³¥á¥ó¥È¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ù¥ê¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤Ï¡¢Æ±¤¸¤¯¥á¥¥·¥³¿Í¥Ü¥¯¥µ¡¼¤Ç¤¢¤ë¥Ô¥«¥½¤¬°æ¾å¤òÁê¼ê¤Ë¡¢¡ÖÈÖ¶¸¤ï¤»¤òµ¯¤³¤¹Í¾ÃÏ¤ÏÌµ¤¤¡×¤Ê¤É¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»î¹ç¤ò¸«¿ø¤¨°Ê²¼¤ÎÍÍ¤Ê¸ÀÍÕ¤òÊÂ¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¿À¤Ëµ§¤ê¤¿¤¤¤¯¤é¤¤¤À¡¢¤½¤Î»î¹ç¤¬¼Â¸½¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤Í¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¤Ð¡¢°ìÊýÅª¤ÊÅ¸³«¤Ç¿¼¹ï¤Ê¥À¥á¡¼¥¸¤òÉé¤¦²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤«¤é¤À¡£¤¢¤Î¼ã¼Ô¡Ê¥Ô¥«¥½¡Ë¤Ï¥×¥í¥â¡¼¥¿¡¼¤¬ºî¤ê¾å¤²¤¿¾¦ÉÊ¤Ç¡¢»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ°é¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¿Â¸ºß¤À¤¬¡¢¥¤¥Î¥¦¥¨¤Î¤è¤¦¤Ê¡È²øÊª¡É¤òÁê¼ê¤Ë¤·¤Æ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï²¿¤â¤Ê¤¤¡£¤¿¤ÀÂç¤¤Ê´í¸±¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤ë¤À¤±¤À¡×
¡¡¤¢¤Þ¤ê¤Î¼ÂÎÏº¹¤Ë´íµ¡°Õ¼±¤µ¤¨Êú¤¯¥Ù¥ê¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤Ï¡¢Â¾¤Ë¤â¡Ö¥¤¥Î¥¦¥¨¤ÏËÜÅö¤Ë´í¸±¤Ê¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤Ç¡¢¤½¤ÎÇË²õÎÏ¤ÏÀäÂç¤À¡£ºÇ½é¤Ë¥¯¥ê¡¼¥ó¥Ò¥Ã¥È¤ò¤â¤é¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢¡ÊÁê¼ê¤Ï¡ËÊø¤ìÍî¤Á¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¤â¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¡Ö¥Ù¥ê¥¹¥¿¥¤¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥Ô¥«¥½¤ÏÀ¤´Ö¤Ç¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤É´°À®ÅÙ¤Î¹â¤¤Áª¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¤³¤Î»î¹ç¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤¿¤Î¤â¡¢°ìÎ®¥¹¥¿¡¼¤ÎÁ°¤Ë¥á¥¥·¥³¿ÍÁª¼ê¤òÎ©¤¿¤»¤ë¥×¥í¥â¡¼¥¿¡¼¤Î¹ª¤ß¤µ¤æ¤¨¤À¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÆÉ¤ß²ò¤¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ô¥«¥½¤Î32¾¡1Ê¬¤±¤È¤¤¤¦ÄÌ»»À®ÀÓ¤Ë¤â¿¨¤ì¡¢¡ÖÂÐÀïÁê¼ê¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤È¤Ï¸À¤¤Æñ¤¤¡×¤È»ØÅ¦¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Ö°ìÊý¤Î¥¤¥Î¥¦¥¨¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÈ×ÀÐ¤Î²¦¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢¸½ÌòºÇ¹âÊö¤Î¥Ñ¥¦¥ó¥É¡¦¥Õ¥©¡¼¡¦¥Ñ¥¦¥ó¥É¤Î1¿Í¤À¡£¤³¤Î»î¹ç¤Ï¡¢Î¾¼Ô¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤Î°ã¤¤¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë°ìÀï¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢Î¾¥Ü¥¯¥µ¡¼¤ÎÂÐÀï¤Ø¤Î°õ¾Ý¤òÀâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç¤ÎÎò»ËÅª¤Ê¶½¹Ô¤òÄù¤á³ç¤ë¡¢°æ¾å¤È¥Ô¥«¥½¤Ë¤è¤ë¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¡£Ç®Àï¤ä·ã¤·¤¤¹¶ËÉ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤ä¤Ï¤ê¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢¤¢¤Ã¤±¤Ê¤¤¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]