東京ディズニーリゾートの各施設を結ぶモノレール、ディズニーリゾートラインでは、東京ディズニーランドで開催される「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”」デザインのスタンプラリーを、来年1月13日から3月2日まで開催する。

このスタンプラリーは、4つの駅を巡り合計8種類の全てのスタンプを重ね押すと、ミニーマウスが大好きなものでいっぱいの世界が描かれたポップでキュートなスタンプカードが完成する。

フリーきっぷを利用の人は、キャストに声がけをすればすぐに参加できる。東京ディズニーランドで開催される“ミニーのファンダーランド”と一緒に、この機会にぜひ楽しんでほしい考え。

［「ディズニー・パルパルーザ”ミニーのファンダーランド”」スタンプラリー詳細］

開催期間：2026年1月13日（火）〜3月2日（月）

※ディズニーリゾートラインの始発〜終電まで

参加方法：参加当日に有効の、利用開始後のフリーきっぷをステーションキャストに提示

スタンプカードはフリーきっぷ1枚につき1枚渡す

スタンプの設置場所：各駅に2種類、全部で8種類のスタンプを設置

すべてのスタンプを重ねて押すことで、スタンプカードが完成

舞浜リゾートライン＝https://www.mrc.olc.co.jp