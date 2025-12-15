TXQ FICTION第4弾『UFO山』4夜連続で放送決定「不安そのものです」【コメントあり】
テレビ東京は15日、22〜25日深夜に4夜連続でTXQ FICTION『UFO山』を放送すると発表した。
【画像】不気味すぎる…TXQ FICTION『UFO山』場面カット
『イシナガキクエを探しています』『飯沼一家に謝罪します』『魔法少女山田』に続くTXQ FICTION第4弾。今回のテーマは「UFO」。
監督は『ミッシング・チャイルド・ビデオテープ』の近藤亮太氏が務め、プロデューサーとして大森時生氏（テレビ東京）、『フェイクドキュメンタリーQ』の寺内康太郎氏、『ゾゾゾ』『フェイクドキュメンタリーQ』の皆口大地氏が参加する。
今回は近年国内外でも注目を集めているアーティストのミロコマチコ氏がビジュアルを制作。『万引き家族』『ミッドサマー』のポスターデザインで知られるグラフィックデザイナーの大島依提亜氏がデザインを担当した。
また、オープニングテーマは、TVアニメ『呪術廻戦』「懐玉・玉折」（MBS/TBS系）OPテーマ「青のすみか」、TVアニメ『【推しの子】』第2期（TOKYO MXほか）OPテーマ「ファタール」の大ヒットでも知られるキタニタツヤが担当する。
また、今回の放送に伴い、これまでのTXQ FICTION『イシナガキクエを探しています』『飯沼一家に謝罪します』『魔法少女山田』に加えて『このテープもってないですか？』をTVerで期間限定、無料配信する。
【コメント】
■大森時生氏（テレビ東京）
UFOというのは不安そのものです。
■近藤亮太氏
「現代にUFOの目撃情報が減ったのは人々が空を見上げなくなったからだ」と誰かが言っていました。『UFO山』を観終わったあなたが空を見上げますように。
■皆口大地氏(フェイクドキュメンタリーQ)
今作はロマンと恐怖の象徴、UFOをテーマにした作品です。こんな時代に…いやこの時代だからこそ、本気でUFOというものを描いています。
■寺内康太郎氏(フェイクドキュメンタリーQ)
日本人の10人に1人がUFOを見たことがあるそうです。知らないのは、残りの9人です。
【番組概要】
・タイトル：TXQ FICTION「UFO山」
・放送日時：2025年12月22日（月）深夜24:30〜25:00
2025年12月23日（火）深夜24:30〜25:00
2025年12月24日（水）深夜25:30〜26:00
2025年12月25日（木）深夜25:00〜25:30
