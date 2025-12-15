¥¢¥Ë¥á²½·èÄê¡ÖÎáÏÂ¤Î¥À¥é¤µ¤ó¡×¤â¡©¡¡¥ª¥«¥ë¥È¡¢Îò»Ë¡¢¥°¥ë¥á¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼...¤Þ¤Û¤í¤Ð¤ÎÃÏ¤ÏàÀ»ÃÏá¤âËÉÙ¡ÚÆàÎÉ¤¬ÉñÂæ¤ÎÆó¼¡¸µ¤Þ¤È¤á¡Û
2025Ç¯12·î11Æü¡¢Ì¡²è¡ÖÎáÏÂ¤Î¥À¥é¤µ¤ó¡×¤Î¥¢¥Ë¥á²½·èÄê¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
ÊüÁ÷¤Ï2026Ç¯¤ÎÍ½Äê¡£SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï¥¢¥Ä¤¤¡ª¡×¡Ö¤É¤³¤Þ¤Ç¤ä¤ë¤Î¡©¡×¡Ö³Ú¤·¤ß¤¹¤®¤ë......¡ª¡ª¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤ë¤Ê¤É¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÎáÏÂ¤Î¥À¥é¤µ¤ó¡×¤Ï¥«¥É¥³¥ß¤Ê¤É¤ÇÏ¢ºÜÃæ¤ÎºîÉÊ¤Ç¡¢ÌÌÅÝ¸«¤Î¤¤¤¤²ø°Û¤È¸µµ¤¥Ï¥Ä¥é¥ÄÎáÏÂ¤Î¤¤ç¤¦¤À¤¤¤¬·«¤ê¹¤²¤ë¡Ö¿·»þÂå¤Î¥ª¥«¥ë¥È¡¦¥³¥á¥Ç¥£¡×¡£ÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡ÖN¸©±þ¿ÀÄ®¡×¤È¤¤¤¦²Í¶õ¤Î¤Þ¤Á¤À¤¬¡¢»÷¤¿·Ê¿§¤¬¤è¤¯¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤ÏÆàÎÉ¸©¤Î²¦»ûÄ®¤¬àÀ»ÃÏá¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Îò»Ë¤¢¤ëÆàÎÉ¸©¤Ë¤Ï¡¢Â¾¤Ë¤É¤ó¤ÊºîÉÊ¤ÎàÀ»ÃÏá¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡£12ºîÉÊ¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡ÚÌ¡²è¡ÛÎáÏÂ¤Î¥À¥é¤µ¤ó
¤¢¤ëÍò¤ÎÆü¡¢ÅÚº½Êø¤ì¤Çºô¤¬Êø²õ¤·
Ä¹¤¯Î©Æþ¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÃÏ¤ËÆ§¤ß¤³¤ó¤À¤¤ç¤¦¤À¤¤¤Ï
À¤¤Ë¤â¶²¤í¤·¤²¤Ê²ø°Û¤È½Ð²ñ¡¦¡¦¡¦
¡Ö¥ï¥·¡¢°ì±þã®¤ê¿À¤Ê¤ó¤¸¤ã¤¬¡ª¡©¤³¤Î°Û·Á¤ò¤ß¤Æ¤Ê¤ó¤È¤â»×¤ï¤ó¤Î¤«¡ª¡©¡ª¡©¡×
¤Á¤Ã¤È¤âÆ°¤¸¤Ê¤¤¤¤ç¤¦¤À¤¤¤Ï¡¢¤à¤·¤í²ø°Û¤ò¥À¥é¤µ¤ó¤È¸Æ¤Ó¡¢¤Ê¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¡ª¡©
ÉÝ¤½¤¦¤ÇÉÝ¤¯¤Ê¤¤¡ª¥·¥ê¥¢¥¹¤òÃÖ¤¤¶¤ê¤Ë¤·¤¿¿·»þÂå¤Î¥Û¥é¡¼¥³¥á¥Ç¥£¡£
ÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï²Í¶õ¤ÎN¸©±þ¿ÀÄ®¤À¤¬¡¢²¦»ûÄ®¤Ë»÷¤¿·Ê¿§¤¬Â¿¤¯ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¡Ö±¬¶ð»³¡Ê¤¦¤³¤Þ¤µ¤ó¡Ë¡×¡ÖÆÓµ®»³¡Ê¤æ¤®¤µ¤ó¡Ë¡×¤Ê¤É¡¢¸©Æâ¤ÎÃÏÌ¾¤Ë¤è¤¯»÷¤¿Ì¾Á°¤Î¾ì½ê¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
ËÍ¤¬ÆàÎÉ½Ð¿È¿®µ®»³°é¤Á¤À¤Ã¤¿²áµî¤ÏÆÃ¤Ë´Ø·¸¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó²Í¶õ¤Î£Î¸©¤Ç¤¹¤Ê¤ó¤À¤¼¡£- ¤È¤â¤Ä¤«¼£¿Ã¡÷¥À¥é¤µ¤ó7´¬12/23¤ËÈ¯Çä¡ª (@TomotukaHaruomi) December 11, 2022
¡ÚÌ¡²è¡Û¤¢¤ò¤Ë¤è¤·¡¢¤½¤ì¤â¤è¤·
¤â¤Î¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤Êë¤é¤·¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¸½Âå¤Î¥ß¥Ë¥Þ¥ê¥¹¥È»³¾å¤¬¼ÁÁÇ¤ÊÆàÎÉ»þÂå¤Ø¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤·......Âç´î¤Ó¡ª¡¡¤½¤³¤Ç¤Ð¤Ã¤¿¤ê½Ð²ñ¤Ã¤¿Íß¿¼¤¤ÆàÎÉ¤ÎÌò¿Í¡¦¾®ÌîÏ·¡£µ¤¤Ï¹ç¤¦¤±¤É¡¢ÏÃ¤¬Ã×Ì¿Åª¤Ë¤«¤ß¤¢¤ï¤Ê¤¤¡ª¡¡¤½¤ó¤Ê2¿Í¤¬»×¤¤¤Ä¤¤Ë¤è¤Ã¤ÆÎò»Ë¤òÊÑ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡©¡¡¤¦¤Ã¤«¤ê·Ï°ÛÊ¸²½¥Ð¥Ç¥£¥³¥á¥Ç¥£¡ª
¡ÚÌ¡²è¡Ûºé-Saki-°¤ÃÎ²ìÊÔ
ÍÄ¤º¢¡¢Ëã¿ý¤òÄÌ¤¸¤ÆÃç´Ö¤¿¤Á¤Èå«¤ò¿¼¤á¹ç¤Ã¤¿¹â³û²ºÇµ¤È¸¶Â¼ÏÂ¡£»þ¤ÏÎ®¤ì¡¢Î¥¤ì¤Ð¤Ê¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Æó¿Í¤ò·Ò¤²¤¿¤Î¤â¡¢¤ä¤Ï¤êËã¿ý¤À¤Ã¤¿¡£Á´¹ñÂç²ñ¤ÇµìÍ§¤È¤ÎºÆ²ñ¤ò²Ì¤¿¤¹¤¿¤á¡¢Ãç´Ö¤È¶¦¤Ë²ºÇµ¤ÏºÆ¤ÓÇ×¤ò°®¤ë¡½¡½!!
Ëã¿ýÌ¡²è¡Öºé-Saki-¡×¤Î³°ÅÁºîÉÊ¡£ÉñÂæ¤ÏµÈÌîÄ®¡£
¡ÚÌ¡²è¡Û14ºÐ¤ÎÎ¤»³¥ì¥·¥Ô ÅìµÈÌî¤Ç¡¢¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¸·¤·¤µ¤ÈÉÔÊØ¤µ¤ÎÃæ¤Ë¡¢³Î¤«¤Ëºß¤ë"¹¬¤»"¤ò¡¢¿Íµ¤ºî²È¤¬ÉÁ¤¯¡£
Î¾¿Æ¤òË´¤¯¤·ÁÄÉãÊì¤È¤È¤â¤ËÆàÎÉ¸©¤Î»³±ü¡¦ÅìµÈÌîÂ¼¤ÇÊë¤é¤¹14ºÐ¤Î¾¯½÷¡¦³¤ÀÄ»Ò¡Ê¤ß¤¢¤³¡Ë¡£
¤¢¤ëÆü¡¢ÎÙ¤ËÅìµþ¤«¤é20Âå¤ÎÀÄÇ¯¡¦Í´¡Ê¤æ¤¦¡Ë¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
Èà¤Ï»Å»ö¤âÎø¿Í¤â¤¹¤Ù¤Æ¤ò¼Î¤Æ¡¢Åìµþ¤òÃ¦½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
Ë´¤Êì¤Î¥ì¥·¥ÔÄ¢¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ÅìµÈÌî¤Î½Ü¤Î¿©ºà¤ò»È¤¤ÎÁÍý¤ò¤Õ¤ë¤Þ¤¦³¤ÀÄ»Ò¡£
ÂçÃÏ¤Î·Ã¤ß¡¢¼êÎÁÍý¤Î¤Ì¤¯¤â¤ê......
ÉÔÊØ¤À¤¬²º¤ä¤«¤ÊÅÄ¼Ë¤ÎÊë¤é¤·¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Ï¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¿´¤òÄÌ¤ï¤»¤Æ¤¤¤¯¡£
¸·¤·¤µ¤ÈÉÔÊØ¤µ¤ÎÃæ¤Ë¡¢³Î¤«¤Ëºß¤ë"¹¬¤»"¤ò¡¢¿Íµ¤ºî²È¤¬¿©¤òÄÌ¤¸¤ÆÌä¤¤¤«¤±¤ë¼î¶Ì¤Î°ìºý¡ª
ÉñÂæ¤ÏÅìµÈÌîÂ¼¡£
¡ÚÌ¡²è¡Û¤¹¤¯¤Ã¤Æ¤´¤é¤ó
Åìµþ¤ÎKDS¶ä¹ÔËÜ¼Ò¤«¤éÂçÏÂ·´»³»ÙÅ¹¤ËÅ¾¶Ð¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¸µ¥¨¥ê¡¼¥È¶ä¹Ô¥Þ¥ó¡¦¹á¼ÇÀ¿¡£¤µ¤µ¤¯¤ìÎ©¤Ã¤¿¿´¤ò¤à¤½Ð¤·¤Ë¤·¤ÆÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¹á¼Ç¤¬¡¢Â«¤Î´Ö¤ÎÀ¶ÎÃ¤òµá¤á¤Æ¶öÁ³Â¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤¿Àè¤Ï¶âµûÌä²°¤À¤Ã¤¿¡£ÃÏ¸µ½»Ì±¤¿¤Á¤¬³Ú¤·¤à"¶âµû¤¹¤¯¤¤"¤Î¸÷·Ê¤ò¡¢ºÇ½é¤Ïµ¤¤Ë¤âÎ±¤á¤º¤Ë¤¤¤¿¹á¼Ç¤À¤Ã¤¿¤¬......!?¡¡¾®¤µ¤ÊÌ¿¤ò¤á¤°¤ëÀ¤³¦°ìÍ¥²í¤ÊÊ³Æ®¤òÉÁ¤¯¼¡À¤Âå¥³¥á¥Ç¥£¡ª¡ª
ÉñÂæ¤ÏÂçÏÂ·´»³»Ô¡£
¡ÚÌ¡²è¡Û¥½¡¼¥À¤à¤é¤ÎÂ¼Ä¹¤µ¤ó
Åìµþ¤ÇOL¤ò¤·¤ÆÊë¤é¤¹½¡ÅÄ°«¡¢25ºÐ¡£Èà½÷¤Ï¼Â¤Ï¿Í¸ýÆóÉ´¿Í¤Î²áÁÂ¤ÎÂ¼¡¦½¡ÅÄÂ¼¤ÎÂ¼Ä¹¤ÎÂ¹Ì¼¡£Â¼Ä¹Áªµó¤Î»þ´ü¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤¿¤á¡¢ÍµëµÙ²Ë¤Çµ¢¾Ê¤¹¤ë°«¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢½¡ÅÄÂ¼¤ÎºâÊõ¡Ê¡ª¡©¡Ë¤ËÌÜ¤òÉÕ¤±¤¿¿¦¾ì¤ÎÀèÇÚ¡¦¾®»³ÅÄ¥æ¥¦¥³¤â°ì½ï¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¡£Åìµþ¤«¤éÅÅ¼Ö¤Ç8»þ´Ö¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ð¥¹¤Ë¾è¤ê´¹¤¨¤Æ3»þ´Ö¡¢ºÇ¸å¤Ï·§¤ËÃí°Õ¤·¤Ä¤Ä¡¢ÅÌÊâ¤Ç»³±Û¤¨¤ò´º¹Ô......¡£Æ»Ìµ¤Æ»¤ò¿Ê¤ß¡¢¤è¤¦¤ä¤¯½¡ÅÄÂ¼¤ËÃ©¤êÃå¤¤¤¿°«¤È¥æ¥¦¥³¡£Â¼¤ÎÆþ¤ê¸ý¤Ë¤Ï¡¢°«¤Î¿ÆÀÌ°ìÆ±¤¬¼ó¤òÄ¹¤¯¤·¤ÆÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Â¼Ä¹Áª¤Î½Ð¿Ø¼°¤ÏÌÀÆü¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¸½¿¦¤ÎÂ¼Ä¹¤Ç¤¢¤ë°«¤ÎÁÄÉã¤¬¡¢¹âÎð¤òÍýÍ³¤ËÆÍÁ³¤Î½ÐÇÏ¼Âà¡£Ì»ÍÜ»Ò¤ÎÉã¿Æ¤ËÂå¤ï¤ê¡¢°«¤¬Â¼Ä¹Áª¤ËÎ©¸õÊä¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡ª¡ª
¡Ö½¡ÅÄÂ¼¡×¤ÏµÈÌî¤Î±üÃÏ¤Ë¤¢¤ëÀßÄê¡£
¡ÚÌ¡²è¡ÛÆü½Ð½è¤ÎÅ·»Ò
¤È¤¤ÏÈôÄ»»þÂåÁ°Ìë¡¢¸¢Àª¤ò¸Ø¤ëÁÉ²æ»á¤Î¸å·Ñ¼Ô¤¿¤ëÌÓ¿Í¤Ï14ºÐ¡£Éã¤ËÏ¢¤ì¤é¤ì¤Æ½Ð»Å¤·¤¿Ä«Äî¤Ç¡¢10ºÐ¤Î¾¯Ç¯¡¢±¹¸Í²¦»Ò¤È½Ð²ñ¤¦¡£ÌÓ¿Í¤È±¹¸Í¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Î·ãÆ°¤ÎÊª¸ì¤¬¡¢¤¤¤Þ»Ï¤Þ¤ë¡£
¡Ú¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ë¡Û¶³¦¤ÎÈàÊý
¡Ö¤¢¤ë°ìÂ²¡×¤¿¤Ã¤¿°ì¿ÍÀ¸¤»Ä¤Ã¤¿¾¯½÷¤È¡¢Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Î¡ÖÈ¾ÍÅ¡×¤Î¾¯Ç¯¡£Æó¿Í¤ÎÊª¸ì¡£È¾ÍÅ¤Î¾¯Ç¯¡¢¿À¸¶½©¿Í¤Ï¤¢¤ëÆü¤ÎÊü²Ý¸å¡¢²°¾å¤«¤éº£¤Ë¤âÈô¤Ó¹ß¤ê¤½¤¦¤Ê¾¯½÷¤È½Ð²ñ¤¦¡£Èà½÷¤ÎÌ¾Á°¤Ï·ª»³Ì¤Íè¡£°Û³¦»Î¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ°Û¤Ê¼ö¤ï¤ì¤¿·ì¤ò»ý¤Ä°ìÂ²¤ÎºÇ¸å¤ÎÀ¸¤»Ä¤ê¤À¤Ã¤¿¡£ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤Éô¼¼¡£ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤Æü¾ï¡£ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤À¤³¦¡£¤½¤ó¤ÊËèÆü¤ò²á¤´¤¹¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢°ì¿ÍÀ¸¤»Ä¤Ã¤¿¾¯½÷¤ÈÈ¾ÍÅ¤Î¾¯Ç¯¤¬½Ð²ñ¤Ã¤¿¤È¤¡½¡½¡½À¤³¦¤¬°ìÊÑ¤¹¤ë¡£
Êª¸ì¤ÎÉñÂæ¡ÖÄ¹·î»Ô¡×¤ÏÆàÎÉ¸©¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²áµî¤Ë¤Ï²Æº×¤ê¡Ö¤Ê¤éÅõ²Ö²ñ¡×¤È¤Î¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤â¼Â»Ü¡£
¡ÚÌ¡²è¡Û¼¯Ì¼À¶Èþº§°ùëý
ÆàÎÉ¤ËÊë¤é¤¹°ìÀéÆ¬¤¢¤Þ¤ê¤Î¼¯¡¢¤½¤ÎÀ¤ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¼¯¤Î²ñ¤Î¿Í´Ö¤¿¤Á¡£¤·¤«¤·¶áÇ¯¤ÎºâÀ¯Æñ¤Ç¡¢¼¯¤ÎÀ¤ÏÃ¤É¤³¤í¤«²ñ¤ÎÂ¸Â³¤â´í¤¦¤¤ËèÆü¡£µç¾õ¤ò¸«¤«¤Í¤¿¼¯Ì¼¡¦À¶Èþ¤Ï¡¢ÂçÃÀ¤Ë¤â¶â»ý¤Á¤Î¿Í´Ö¤È¤Î·ëº§¤ò·è°Õ¤¹¤ë¡£¤ªÁê¼ê¤ÏÏ·ÊÞÏÂ²Û»Ò²°¤Î»°ÃËË·¡¦Á±É§¡£´öÂ¿¤Îº¤Æñ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢À¶Èþ¤Ï°¦¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¼¡¼¤½¤¦¡¢¤³¤ì¤Ï¡¢À¤¤Ë¤âÄÁ¤·¤¤"¼¯¤Î²ÇÆþ¤êÊª¸ì"¡£
¡Ú¾®Àâ¡ÛRDG ¥ì¥Ã¥É¥Ç¡¼¥¿¥¬¡¼¥ë
À¤³¦°ä»º¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤ë·§Ìî¸ÅÆ»¡¢¤½¤³¤Ë¤Ò¤Ã¤½¤ê¤È¤¿¤Ä¶ÌÁÒ¿À¼Ò¡£Îë¸¶Àô¿å»Ò¤Ï¡¢¿À¼Ò¤ÎµÜ»Ê¤Ç¤¢¤ëÁÄÉã¤Ë°é¤Æ¤é¤ì¡¢³°¤ÎÀ¤³¦¤ò¤Û¤È¤ó¤ÉÃÎ¤é¤Ê¤¤¡£Ä¹¤¤¤ª²¼¤²È±¡¢¤á¤¬¤Í¡¢°ú¤Ã¹þ¤ß»×°Æ¡£Àô¿å»Ò¤¬¤µ¤ï¤ë¤È¥Ñ¥½¥³¥ó¤â·ÈÂÓ¤â¤Ê¤¼¤«¥Õ¥ê¡¼¥º¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Ž¢¤â¤Ã¤È¡¢ÉáÄÌ¤Î½÷¤Î»Ò¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤Ž£¼þ¤ê¤È°ã¤¦¼«Ê¬¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿¡¢¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤ÎÁê³Ú¿¼¹Ô¤¬¶ÌÁÒ¿À¼Ò¤Ë¸½¤ì¤Æ¡¢Àô¿å»Ò¤ÎÄÌ¤¦Ãæ³Ø¹»¤ËÅ¾¹»¤·¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬---!?---Àô¿å»Ò¼«¿È¤â¤Þ¤ÀÃÎ¤é¤Ê¤¤Âç¤¤Ê±¿Ì¿¤¬¡¢ÀÅ¤«¤ËÆ°¤»Ï¤á¤ë¡ª
¼ç¤ÊÉñÂæ¤Î¥â¥Ç¥ë¤Î°ì¤Ä¤ÏÆàÎÉ¸©¤Î½½ÄÅÀîÂ¼¡£
¡Ú¾®Àâ¡Û¥Ú¥ó¥®¥ó¡¦¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤
¤Ü¤¯¤Ï¤Þ¤À¾®³Ø¹»¤Î»ÍÇ¯À¸¤À¤¬¡¢¤â¤¦Âç¿Í¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤Û¤É¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ËèÆü¤¤Á¤ó¤È¥Î¡¼¥È¤ò¼è¤ë¤·¡¢¤¿¤¯¤µ¤óËÜ¤òÆÉ¤à¤«¤é¤À¡£¤¢¤ëÆü¡¢¤Ü¤¯¤¬½»¤à¹Ù³°¤Î³¹¤Ë¡¢ÆÍÁ³¥Ú¥ó¥®¥ó¤¿¤Á¤¬¸½¤ì¤¿¡£¤³¤Î¤ª¤«¤·¤Ê»ö·ï¤Ë»õ²Ê°å±¡¤Î¤ª»Ð¤µ¤ó¤ÎÉÔ»×µÄ¤ÊÎÏ¤¬´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿¤Ü¤¯¤Ï¡¢¤½¤ÎÆæ¤ò¸¦µæ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¨¡¨¡¡£¾¯Ç¯¤¬ÌÜ¤Ë¤¹¤ëÀ¤³¦¤Ï¡¢ËèÆüÌµ¸Â¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
ÉñÂæ¤ÏÀ¸¶ð»Ô¡£
¡Ú¾®Àâ¡ÛÂçÏÂ»°·»Äï¤Î¤ª¤¦¤Á¥´¥Ï¥ó ÆàÎÉÄ®¤Ç¤ª¤µ¤ó¤É¤ó»Ï¤á¤Þ¤·¤¿
Åìµþ¤Î»Å»ö¤ò¼¤á¤ÆÃÏ¸µ¡¢ÆàÎÉ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿Éö»Ò¡£Êì¤Ë¡Ö¤¦¤Á¤ÎÌ¼¡¢¤ª¤µ¤ó¤É¤ó¤ËÂß¤·¤Þ¤¹¤è¡ª¡×¤È¾¡¼ê¤Ë·è¤á¤é¤ì¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÄ¹Ìç¿À¼Ò¤Î»°·»Äï¤ËÃë¿©¤òºî¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤±¤ì¤É¤³¤Î»°¿Í¡¢Ì£¤Î¹¥¤ß¤âÀ³Ê¤â¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ç!?
