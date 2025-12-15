スノーボード男子ハーフパイプ（ＨＰ）で五輪３大会連続メダリストの平野歩夢（２７＝ＴＯＫＩＯインカラミ）が１５日、東京・渋谷区のオークリーストア原宿店を契約アスリートとして訪れ、自身初となるシグネチャーゴーグルの発売記念イベントに出席した。

自身がデザインしたゴーグルのコンセプトは「命」。平野は「（競技では）何か新しいことを生み出し、それを考えて実行していかなければならない。体が資本みたいになっていて、その中で新しいことをトライする時は、本当に命の危険を感じて足が震えたり、心臓が動く音が自分でも分かる。この競技で生活してる以上、いつどこで命を落とすかわからないぐらいのレベルまで来ている」とテーマに込めた思いを説明した。

さらに「子供が生まれたのも重なって、命への思いもより強まった」と第１子が誕生したことも明かした。平野は昨年３月、自身の公式サイトで結婚を発表。子供の年齢は「１歳ちょっと」とし「成長の一つひとつの変化を実感する日々が多くて、癒やしですね。（海外に）行く時はやっぱり寂しくなるが、また新しい自分の人生が始まったと感じています」と父親の顔をのぞかせていた。