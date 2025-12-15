ミニLEDゲーミングモニターがお買い得！ INNOCN「Xmasフェス」12月23日まで開催【クリスマスセール】
【INNOCN：Xmasフェス】 開催期間：12月15日～12月23日23時59分
INNOCN（イノセン）は、セール「Xmasフェス」を本日12月15日より開催している。期間は12月23日23時59分まで。
INNOCNの年内最後となるセールが開催。同社のミニLEDゲーミングモニターが特別価格で販売されており、4K160Hz／フルHD320Hzのデュアルモードに対応する「GA32V1M」やWQHD330Hzに対応する「GA27T1M」などがラインナップされている。
「GA32V1M」価格：112,500円→86,499円（25%オフ）
「32M2V」価格：112,000円→75,999円（33%オフ）
「27M2V」価格：90,884円→59,999円（34%オフ）
「GA27T1M」価格：68,500円→53,990円（25%オフ）
「25M2S」価格：53,500円→38,475円（29%オフ）
