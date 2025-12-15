桃井かおり、野菜ゴロッとポトフ＆厚切りトーストの朝食披露「ホテルみたい」「心にも体にも優しいメニュー」と反響
【モデルプレス＝2025/12/15】女優の桃井かおりが12月15日、自身のInstagramを更新。朝食を公開し、話題を呼んでいる。
桃井は「朝ポトフ、蕪が嬉しい。景色が優しい」とつづり、朝食の写真を投稿。大きなじゃがいもや人参などがゴロッと入ったポトフの器と、厚切りのトーストが並んでおり、窓の外には自然が広がっている。
この投稿には「ホテルみたい」「心にも体にも優しいメニュー」「寒い朝には完璧」「健康的で美味しそう」「優しさが詰まった朝食ですね」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
◆桃井かおり、ポトフの朝食を披露
◆桃井かおりの投稿に反響
