東京に本社を置く大学受験の塾が突然、授業を停止し、生徒らから「音信不通になった」という訴えが相次いでいることが分かりました。社長は「業務の委託先に塾を乗っ取られた」と主張、委託先とされる男性は「事実無根」と否定しています。

SS義塾HPより

「国公立・有名私大への逆転合格を実現させます」

面接や小論文による「総合型選抜」に特化した大学受験塾「SS義塾」。東京・港区に本社を置き、オンラインで面接対策などの授業を展開しています。

受験シーズンなどピーク時はおよそ300人の生徒を抱え、講師やスタッフも70人ほどいたといいます。しかし…

受講生（高校2年）

「アプリを使って授業のチャンネルが送られてくるんですけど、大元のチャンネルが消されてしまって全く見られないです。怒りです、裏切られたという気持ちが大きい」

来年の受験を見据え、7月末に入会したという高校2年の受講生。今月6日を最後に講座の動画が見られなくなり、塾側に連絡をしても返事が無かったといます。そしておととい、こんなLINEが…

SS義塾から送られてきたLINE

「早期の原因解明に向け対応を進めるとともに、事業の正常化に向け尽力し、適切な対応も行っていく予定です」

塾を運営する会社の社長はJNNの取材に対し、「運営業務の委託先に会社を乗っ取られた」と主張しました。

SS義塾を運営 苗田岳史 社長

「全ての業務運営をネットサービスで行っていたんですが、代表取締役である私がログイン全てできない状態にされてしまって、塾の口座として使っていたものから全額約4000万円近くが不正に出金されていて」

塾の口座のパスワードを委託先に変更されたうえ、不正な出金があったと訴える社長。委託先にパスワードの返還を求めたものの、応じてもらえなかったといいます。これに対し、社長が業務を委託したという男性は…

業務委託を受けていたとされる男性

「事実無根で、銀行口座のパスワード云々に関しては僕は知らないのと、経理担当がどうとかも知らない」

社長はその後、男性に業務委託契約の解除を通知したということです。

社長は警視庁に被害を相談しているということで、受講生らに対し「心からお詫びを申し上げたい」と話しています。