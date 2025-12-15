envie香水が誕生。大人の多面性を纏う、銀座限定フレグランス体験

大人の女性の瞳を美しく彩ってきたスタイルコンタクトレンズenvieから、ブランド初となる香水が誕生。2025年12月15日より、旗艦店envieGINZA限定で発売されます。視覚から情感へ。香りという新たなアプローチで描かれるのは、頑張りすぎず、それでも芯のある“envieの世界”。自分らしさと美意識に静かに寄り添う、特別なフレグランス体験が始まります。

envieが香りで描く大人の美学

2014年の誕生以来、「大人の女性が無理をせず自分の美しさを表現する」ことを大切にしてきたenvie。

2025年4月にオープンしたenvieGINZAを起点に、五感でブランドを体感する試みとしてフレグランス開発がスタートしました。

テーマは“羨望という名の美の多面性”。香りを纏うことで、自信、気品、そしてほんの少しの棘を引き出し、内側から滲み出る美しさを肯定します。

印象の異なる2つのオードパルファム

ラインアップは、ローズを基調にした2種のオードパルファム。

Act1「Souslapeau｜肌の余韻」は、カシスの透明感からローズとゼラニウムが広がり、オークモスとアンバーが静かに寄り添うフローラルウッディスパイシー。

深夜の銀座を思わせる、ミステリアスで落ち着いた香りです。

Act2「Quandellesourit｜咲きし音」は、クローブのスパイスにローズとピオニーが重なり、ムスクとウッディが柔らかく残るフローラルフルーティ。

微笑みのように軽やかで印象的な余韻を残します。

価格は10mLが3,850円、50mLが9,460円（税込）。用途に合わせて選べる2サイズ展開です。

GINZA限定とクリスマスの特別感

香水はenvieGINZA限定販売。直線と曲線が調和したガラスボトルは、香りだけでなくインテリアとしても楽しめる洗練デザインです。

発売を記念し、12月26日までクリスマス限定ギフトラッピング無料キャンペーンも実施。

自分へのご褒美にも、大切な人への贈り物にもふさわしい特別な一品です。

※内容は予告なく変更・中止となる場合があります

※数量限定、なくなり次第終了

香りで完成するenvieの世界



視線を彩ってきたenvieが、次に選んだ表現は香りでした。肌に、記憶に、そっと残る余韻は、大人の女性の内なる意志を静かに照らします。

銀座という特別な場所でしか出会えないフレグランスは、自分らしさを更新するための新しいスイッチ。香りとともに、envieが描く美の物語を体感してみてください♡

ぜひこの機会にチェックしてみてください。