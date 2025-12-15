500円でツナ缶50個の猛者も…“詰め放題”に行列　東京・世田谷では恒例「ボロ市」もち米高騰で名物・代官餅は1000円→1300円に

2025年も残り2週間余り。

千葉・印西市のアウトレット店には14日、冷たい雨が降る中、朝から長い行列が。

そのお目当ては、定期的に開催している「缶詰の詰め放題」です。

抽選で選ばれた参加者は、1回500円でビニール袋に入る限り缶詰を詰めていきます。

ビニールパンパンに詰め、今にもはち切れそうです。

友人と協力作戦でツナ缶や肉じゃが缶など様々な種類の缶詰を36個ゲットした人も。

1缶あたり約14円ととってもお得です。

そして、さらなるつわものも。

抽選で大きめの袋が当たった親子は、お母さんからある作戦の指示を受けていました。

父：

妻から「ツナを取ってこい」と指示がきた。

「ツナ缶オンリー作戦」で女の子も両手いっぱいにツナ缶。

執念の詰め込みで1個また1個と追加し、結果は51個。

父：

1個10円以下。感無量。これだと半年は持つ。

娘：

うれしい！重い。

3世代で参加した家族は、4月から1人暮らしを始める娘と参加。

狙うのは、味が染み込んだ鶏肉にウズラの卵、そして大根が入った、おかずにぴったりの缶詰。

3世代で力を合わせ、30個の缶詰を手に入れました。

娘：

いろんな種類があるから、飽きないで交互に食べられそう。

物価高の師走の中、お得なイベントは15日、都内でも…。

道路を埋め尽くす人、人、人。

にぎわいを見せたのは、東京・世田谷区で開催された恒例の「ボロ市」です。

沿道には約700以上の店が並び、骨董品や古着、せいろなどが売られていました。

埼玉から来たという男性が購入したのは「かばん」。

定価1万5000円のものが税込み4500円だったといいます。

かばんを購入した男性：

物価高に負けない価格になってる。

他にも、立派な箸が5セットで500円。

普段は1000円前後だといいますが、なぜ安いかというと…。

八木箸産業・八木箸伸朗代表：

卸の業者なので安くできる。利益はほぼなく、特価品としてお客さまに喜んでもらう。お祭りなのでね。

そして、会場には長蛇の列。

行列の先で売られていたのが、ボロ市名物の「代官餅」です。

つきたての餅に、あんこやきな粉、大根おろしがかかっています。

ところが、この名物にも値上げの波が。

原材料のもち米が例年の約2倍となったため、2024年の1000円から1300円に値上げしたといいます。

2時間並び5個買ったという女性は「お米の高騰と…しょうがないかなと思います。（Q.300円値上がりしても買う価値あり？）あります！」と話します。

お得と値上げが入り交じる冬の風物詩。

新年まで、あと2週間余りです。