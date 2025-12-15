元SKE48で現在は女優・グラビアでも活動する古畑奈和さんのデジタル限定写真集『stole my heart』（撮影：田畑竜三郎、税込2200円、ワニブックス）がリリースされました。



【写真】見返りポーズに色気が溢れる古畑奈和さん

同作は、20代後半を迎え、ますます磨きがかかる古畑さんの「大人の美しさ」と、元来併せ持つ「可愛らしさ」に着目した内容となっています。持ち前のプロポーションを活かした大胆なカットや、無垢な表情など、彼女の多様な表現力を堪能できる作品です。



古畑さんは「やさしい光の中で撮影したりと、温もりも感じる作品になっています。ふとした無防備な瞬間も、そのまま残しているのでぜひ見ていただけるとうれしいです！」とコメントしています。



【古畑奈和さんプロフィール】

ふるはた・なお 1996年9月15日生まれ。愛知県出身。身長160cm。2011年にSKE48の5期生として活動をスタート。2022年9月、SKE48を卒業。卒業後はドラマや舞台などを軸に女優として活動。2024年にNHK連続テレビ小説『虎に翼』に出演。2025年は多数の雑誌グラビアに登場し、9月に2nd写真集『知らない私』を発売。10月上演の舞台『夜逃げ屋本舗』でヒロイン役を演じるなど、幅広く活動。12月17日より上演の舞台『ハンズアップ2025』に出演が決定している。公式HP https://furuhatanao.com/ 公式X @alto_nao 公式Instagram@nao_furuhata