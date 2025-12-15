「TXQ FICTION」第4弾 放送決定。テーマは「UFO」
テレ東にて、12月22日（月）〜25日（木）の深夜に四夜連続で「UFO山」を放送することが決定いたしました。今回のテーマは「UFO」。「イシナガキクエを探しています」「飯沼一家に謝罪します」「魔法少女山田」に続くTXQ FICTION第四弾。これまでの放送ではXでトレンド入りするなど、大きな話題となりました。
【動画】これまでのTXQ FICTIONを期間限定で配信！
監督は「ミッシング・チャイルド・ビデオテープ」の近藤亮太が務め、プロデューサーとして大森時生（テレビ東京）、「フェイクドキュメンタリーQ」の寺内康太郎、「ゾゾゾ」「フェイクドキュメンタリーQ」の皆口大地が参加。
今回は近年国内外でも注目を集めているアーティストのミロコマチコがビジュアルを制作。「万引き家族」「ミッドサマー」のポスターデザインで知られるグラフィックデザイナーの大島依提亜がデザインを担当。
また、オープニングテーマは、TVアニメ『呪術廻戦』「懐玉・玉折」（MBS/TBS系）OPテーマ「青のすみか」、TVアニメ『【推しの子】』第2期（TOKYO MXほか）OPテーマ「ファタール」の大ヒットでも知られるキタニタツヤが担当。
今回の放送に際して、これまでのTXQ FICTION「イシナガキクエを探しています」「飯沼一家に謝罪します」「魔法少女山田」と「このテープもってないですか？」がTVerで期間限定・無料配信。
≪スタッフコメント≫
■ 大森時生（テレビ東京）
UFOというのは不安そのものです。
■ 近藤亮太
「現代にUFOの目撃情報が減ったのは人々が空を見上げなくなったからだ」と誰かが言っていました。『UFO山』を観終わったあなたが空を見上げますように。
■ 皆口大地（フェイクドキュメンタリーQ）
今作はロマンと恐怖の象徴、UFOをテーマにした作品です。こんな時代に…いやこの時代だからこそ、本気でUFOというものを描いています。
■ 寺内康太郎（フェイクドキュメンタリーQ）
日本人の10人に1人がUFOを見たことがあるそうです。知らないのは、残りの9人です。
≪放送≫
【タイトル】TXQ FICTION「UFO山」
【放送日時】
2025年12月22日（月）深夜24:30〜25:00
2025年12月23日（火）深夜24:30〜25:00
2025年12月24日（水）深夜25:30〜26:00
2025年12月25日（木）深夜25:00〜25:30
【放送局】テレビ東京
≪配信情報≫
広告付き無料配信サービス「TVer」などで見逃し配信！
★見逃しを防ぐ便利な「お気に入り登録」をお願いします★
▶ TVer
▶ テレ東HP（ネットもテレ東）
▶ Lemino
動画配信サービス「U-NEXT」にて見放題配信
▶ U-NEXT
≪SNS≫
▶︎X：@TXQFICTION
▶Instagram：＠txqfiction
【動画】これまでのTXQ FICTIONを期間限定で配信！
監督は「ミッシング・チャイルド・ビデオテープ」の近藤亮太が務め、プロデューサーとして大森時生（テレビ東京）、「フェイクドキュメンタリーQ」の寺内康太郎、「ゾゾゾ」「フェイクドキュメンタリーQ」の皆口大地が参加。
今回は近年国内外でも注目を集めているアーティストのミロコマチコがビジュアルを制作。「万引き家族」「ミッドサマー」のポスターデザインで知られるグラフィックデザイナーの大島依提亜がデザインを担当。
また、オープニングテーマは、TVアニメ『呪術廻戦』「懐玉・玉折」（MBS/TBS系）OPテーマ「青のすみか」、TVアニメ『【推しの子】』第2期（TOKYO MXほか）OPテーマ「ファタール」の大ヒットでも知られるキタニタツヤが担当。
今回の放送に際して、これまでのTXQ FICTION「イシナガキクエを探しています」「飯沼一家に謝罪します」「魔法少女山田」と「このテープもってないですか？」がTVerで期間限定・無料配信。
≪スタッフコメント≫
■ 大森時生（テレビ東京）
UFOというのは不安そのものです。
■ 近藤亮太
「現代にUFOの目撃情報が減ったのは人々が空を見上げなくなったからだ」と誰かが言っていました。『UFO山』を観終わったあなたが空を見上げますように。
■ 皆口大地（フェイクドキュメンタリーQ）
今作はロマンと恐怖の象徴、UFOをテーマにした作品です。こんな時代に…いやこの時代だからこそ、本気でUFOというものを描いています。
■ 寺内康太郎（フェイクドキュメンタリーQ）
日本人の10人に1人がUFOを見たことがあるそうです。知らないのは、残りの9人です。
≪放送≫
【タイトル】TXQ FICTION「UFO山」
【放送日時】
2025年12月22日（月）深夜24:30〜25:00
2025年12月23日（火）深夜24:30〜25:00
2025年12月24日（水）深夜25:30〜26:00
2025年12月25日（木）深夜25:00〜25:30
【放送局】テレビ東京
≪配信情報≫
広告付き無料配信サービス「TVer」などで見逃し配信！
★見逃しを防ぐ便利な「お気に入り登録」をお願いします★
▶ TVer
▶ テレ東HP（ネットもテレ東）
▶ Lemino
動画配信サービス「U-NEXT」にて見放題配信
▶ U-NEXT
≪SNS≫
▶︎X：@TXQFICTION
▶Instagram：＠txqfiction