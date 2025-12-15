女優の今田美桜がInstagramを更新し、11月13日に開催された「ディズニープラス・オリジナル・プレビュー 2025」に出席した際に訪れた香港ディズニーランドにて撮影した、スパンコールドレス姿のオフショットを投稿した。

今田は日韓共同制作ドラマ 『メリーベリーラブ（仮）』（ディズニープラス）でチ・チャンウクと共にW主演を務める。写真では香港ディズニーランドの名物の一つ、「シンデレラ・カルーセル」をバックに、髪を緩めのアップスタイルでまとめた今田が笑顔を見せている。

他には、移動中のセルフィーや首からバナナをかけているお茶目なショットも。コメントには「こんな美しい美桜ちゃんの姿が見れて感動」など、ファンからの応援が殺到した。

2025年、今田はNHK連続テレビ小説『あんぱん』でヒロインを務め、12月31日放送の『NHK紅白歌合戦』でも司会を務める予定だ。2026年には日韓共同制作ドラマの発表もあり、その売れっ子ぶりは止まることを知らない。

