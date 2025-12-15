【義母の介護「10万円事件」】私たちができることは？付き添いの義妹にお金＜第4話＞#4コマ母道場
遠方に住む親が病気で倒れてしまったとき、近くでお世話をしてくれた身内に“お礼として”お金を渡すこともあるでしょう。しかし、もしその行為を怒られてしまったら……！？ よかれと思ってしたことが、思わぬ形で裏目に出てしまう場合もあるようです。
第4話 10万円渡したら？
【編集部コメント】
さすがマユミさん。自分自身も親の面倒を見るため実家に通っているので、チエさんの苦労も理解しています。お義母さんにつきっきりとなると、「お金」や「時間」など犠牲になるものが多いでしょう。何がベストな方法なのかは人によって違うかもしれませんが、気遣いはとても大切なことなのかもしれませんね。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・井伊テレ子
