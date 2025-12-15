北海道地方では１５日は、暴風雪による交通障害に警戒してください。また、１６日にかけて高波に警戒してください。

【画像】全国の天気を地方ごとに

［気象概況］

発達した低気圧が１６日にかけて千島近海を北東に進むでしょう。この低気圧による風や雪のピークは過ぎましたが、北海道地方では１５日は引き続き非常に強い風の吹く所があり、１６日も強い風が吹く見込みです。このため、海は１６日にかけて大しけが続くでしょう。





［風の予想］１５日に予想される最大風速（最大瞬間風速）北海道地方 ２３メートル （３５メートル）［波の予想］１５日から１６日にかけて予想される波の高さ北海道地方 ６メートル［防災事項］北海道地方では１５日は、暴風雪による交通障害に警戒してください。また、１６日にかけて高波に警戒してください。

■全国の天気を地方ごとに（画像）

画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより

画像ありの記事を最初から

https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/2349323?display=1