【全国天気】北海道地方では15日は暴風雪による交通障害に警戒 16日にかけて高波に警戒 全国の天気を地方ごとに 気象庁
北海道地方では１５日は、暴風雪による交通障害に警戒してください。また、１６日にかけて高波に警戒してください。
［気象概況］
発達した低気圧が１６日にかけて千島近海を北東に進むでしょう。この低気圧による風や雪のピークは過ぎましたが、北海道地方では１５日は引き続き非常に強い風の吹く所があり、１６日も強い風が吹く見込みです。このため、海は１６日にかけて大しけが続くでしょう。
１５日に予想される最大風速（最大瞬間風速）
北海道地方 ２３メートル （３５メートル）
［波の予想］
１５日から１６日にかけて予想される波の高さ
北海道地方 ６メートル
［防災事項］
北海道地方では１５日は、暴風雪による交通障害に警戒してください。また、１６日にかけて高波に警戒してください。
