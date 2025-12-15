浮世絵のエッセンスに、ポップで独創的な感性で描かれた作品の数々。鹿児島で学生時代を過ごし、東京や海外の展覧会に出展するなど、活躍するアーティストのElenaさんが描きました。15日、鹿児島市で講演を行い作品にかける思いなどを聞きました。



鹿児島ゆかりのアーティスト、Elenaさん。鹿児島中央ロータリークラブの定例会で講演しました。





（Elenaさん）「すごくポップで、色鮮やかな作品。日本の伝統美である浮世絵と、現代的なポップな要素を組み合わせて作品になっていまして――」鹿児島玉龍中学、高校を卒業後、東京の大学の在学中にアーティストの活動をスタートしたElenaさん。浮世絵のエッセンスに、ポップで独創的な視点を融合させ、新たなアートの形を生み出しています。伊勢丹新宿店での展覧会に出展後、東京を中心に個展を開催。フランスやアラブ首長国連邦、アジア各国の展覧会にも出展しています。（内田直之キャスター）「色使いがあでやか、華やか、目に入った時のインパクトがすごいですよね」（Elenaさん）「ありがとうございます。色つくりにはこだわっていて、チューブからそのまま出して使うというより、色んな色を混ぜて1つの色を作るので。こだわりのある色彩になっています」Elenaさんの作品の1つのキーワードになっているのが「浮世絵」です。（Elenaさん）「私にとっては、日本人のDNAに自然と刻まれているものかなと思う。絵としては昔に描かれたものなのに、どこか新しい。色んなポイントを発見できる。伝統と革新が混ざっている絵だなと思っている。そういった絵を私も描きたい」もう1つが、オリジナルのキャラクター。ちびちゃんです。（Elenaさん）「1人、1人に名前があるわけじゃなくて総称で『ちびちゃん』と呼んでいて、私が中学時代に授業中の落書きから誕生した子たちです」（内田直之キャスター）「よくない学生ですね。これはね」（Elenaさん）「先生に怒られていました。でも。その当時の先生が、個展に来てくれるんです」この、ちびちゃんが様々な作品に登場します。（Elenaさん）「元の絵を見た時に、しぶき1つ1つに命があったらおもしろいなという視点で始まって、自分にはちびちゃんというキャラクターがいるので命を吹き込んでみようと思って描きました」大学時代にモデルもしていたElenaさん。当時から表現することが大好きでした。（Elenaさん）「何時間もかけてメークして、髪の毛をセットして、朝から入ってすごく長い時間、仕込みをするんですけど。ショーは一瞬なんですね」（内田直之キャスター）「今は、じっくり時間をかけて誕生した作品もじっくり楽しんでもらえる、表現し続けるのは時間軸が違うのは面白いですね」最近、力を入れるのがライブペイント。人前で絵を描きながらパフォーマンスします。（Elenaさん）「飾ってある作品だけじゃなくて、私もアートの一部としてそこに存在していたいなという気持ちもありますし」Elenaさんは、来年2月19日から23日まで宮崎市の宮崎山形屋で個展を開きます。鹿児島での個展も計画中だということです。