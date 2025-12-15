「仕事の一部」「関係構築したい」

いま真っ盛りの忘年会シーズン。働き方が多様化する中、世代の本音を聞きました。

【写真を見る】忘年会「参加したい」若者4割の裏で…「行きたくない」50代の切実な理由 昭和を知る上司世代の“ハラスメント”恐怖

まずは、若者たちの本音は？

20代「自分は飲み会が好きなタイプなのでもっとしてくれてもいいかなと思う」

20代・医療系「普段仕事の話ししかしないので、プライベートな話しもして関係構築ができたらいいな」

一方で、この日が忘年会で出し物を披露するという新入社員は、複雑な表情を浮かべます。

20代・医療系「すごく負担です。でも今日が終われば終わるので…」



30代・不動産業「仕事の一部です。基本会社での飲み会ってみんな行きたくないんじゃない？とは思っています。昔は強制参加だった」

30代・主婦「若手の頃は一発芸とかやらされていた。今は前ほどゴリゴリではない、TPOわきまえたスマートな飲み会になりつつあるのかな。ハラスメント的なこともあるので」



社会人の先輩は…？

70代男性 元デパート勤務「（忘年会は必要？）当たり前でしょ！僕、昭和生まれだけど昭和、平成、令和、みんなやらなくちゃいけねえよ。昔の人たちの知恵とかを経験しなくちゃ」

男性が言う昭和の忘年会はどんなものだったのでしょうか。

歌って、飲んで、罰ゲーム

1974年（昭和49年）、当時の忘年会の記録を見ると、とにかく、『歌うこと』が主役だったようです。お膳を前に歌い、終わりには肩を組んで熱唱しています。

当時も物価高の影響で会費が前の年から3割～4割上がったと伝えていました。

続いては、1981年（昭和56年）の熊本市中心部、ネオンの明かりが今よりも強く、街全体がギラギラとした熱気を帯びていました。

忘年会の会場では、「飲むなーらーばー♪」と歌が聞こえる中、盃に酒を入れ飲み干すという豪快な飲み方が当たり前のように行われていました。



そして昭和の終わり、1988年（昭和63年）に開かれていたのは、忘年会の幹事が対象のセミナーです。

セミナーを開いたホテルの担当者は。

ホテルの担当者「飲み物の追加のたびに電卓をたたいているのでは、安心して飲めないので飲み放題の方がよろしいのでは」

さらに余興の講習も。

当時、紹介したサイコロゲームは出た目の組み合わせで商品や罰ゲームが決まるという遊びだったようです。

セミナーの参加者「大変ためになった。みんなが喜ぶ幹事にならないと」

力の入れ方が今とは全く違いますが「罰ゲーム」を用意するところにも時代を感じます。

終身雇用のもと、会社の同僚と家族のような付き合いが一般的だった時代から、現在は大きく様変わりしました。

「飲み行くぞ」が「飲みいかない？」に変化

民間の調査によりますと、会社・仕事関係の忘年会に関するアンケートでは「参加したい」と回答したのは全体の36.9%。しかし、年代別でみると意外にも20代30代では全体平均を上回り、約4割が参加に前向きという結果でした。

若者が忘年会の参加に前向きになっている理由それは、こんな意見から垣間見えました。

50代・男性「昔は一気飲みに歌、そして踊り。今はコンプライアンスって言われているから、なかなか難しい。だから、おとなしくしておかないと」

50代・男性「ハラスメントにならないようにすごく気を使っている。自分が若いときはさんざん飲まされた、それが好きで飲んでましたから。いまはそんなことは一切ありません」

また誘い方にも変化が。

50代・技術系「強制参加じゃなくなりましたね。昔は強制的だった。今の誘い方は『飲みいかん？』。昔は『飲み行くぞ』でしたから」

昭和、平成…と、厳しかった上司や先輩たちの時代に合わせた気遣いや自制が、若者のバリアを取り払いつつあるのかもしれません。

初忘年会の新入社員「社会人ルールがわからないので緊張しながら参加している。みなさん割とフレンドリーに接してくれるので、楽しく過ごせている」

先輩「みんなすごく楽しんでいる。気を使ってないと思いたいけど…どうですか？」

後輩「ないです！楽しいです！大先輩です！」

参加意欲が一番低い世代は？

Job総研調べ「2025年忘年会意識調査」によると、若者の参加意欲が高い一方で、参加意欲が最も低いのは、「50代」という意外なデータが。

その理由は

・飲み会のノリについていけない

・経済的な負担が気になる

といったことが挙げられました。

そして、忘年会を開く時間帯の希望にも変化があるようです。

最も多いのは午後6時から7時ごろ開始して、午後9時ごろ解散する。そして次に多いのは、正午から午後1時ごろ始めて、午後2～3時ごろ解散するという『ランチ忘年会』を希望する声も多いようです。