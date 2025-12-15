来年1月5日に開幕する春の高校バレー。新潟県の女子代表として全国の舞台で戦う新発田商業を紹介します。

■全国の舞台に向け“ダブルエース”がさらなる成長！

１０年ぶりに出場する春高に向け、よりいっそう練習に力が入る新発田商業。



【新発田商業 伊藤学 監督】

「明るさとか笑顔とか試合を楽しむとか、そういうチームの雰囲気と粘り強いディフェンスとエースを中心とした攻撃につなげてどこまで食い下がれるか。私にとっても初めての春高だし、選手にとっても初めての春高になるので、そういうところも含めて挑戦したい」





■春高予選優勝に導いた齋藤選手にも注目！

こう意気込む伊藤監督の指導のもと、11月に行われた県大会では接戦の末、見事全国の切符を手にした新発田商業。春高に向けて、予選で見えた課題の克服に取り組んでいます。【新発田商業 澤結子 選手】「春高予選では守備の部分で甘さが出ていたり、細かい部分のミスがあった。強豪校相手に戦うために守備力と攻撃力をさらに高められるように練習している」そんな新発田商業の強みは、ダブルエースの圧倒的な攻撃力。しかし、全国の舞台ではそれだけでは通用しないとエースの一角である伊藤は話します。【新発田商業 伊藤萌 選手】「去年はあんまり拾えてなかったりして、ほかの5人に任せてしまうところがあった。春高に向けて、もう少しレシーブを強化したい」代名詞とも言える強烈なスパイクに加え、正確にボールをつなぐという面でもチームに貢献したいと話す伊藤。一方の渡邊も…【新発田商業 渡邊百花 選手】「今まで攻撃面で貢献をしてきたが、3年生になってからブロックの面でも、守備でもチームに貢献できるようになったところが成長できたと思う」

エース2人のさらなる活躍で勝利をつかみ取りたい新発田商業。



さらに注目なのが、春高予選では優勝をかけた場面でサービスエースを決めるなど、正確なプレーでチームを勝利に導いた3年の齋藤。慣れない取材に緊張した様子を見せますが…



【新発田商業 齋藤星乃花 選手】

「春高予選で自分のベストを出し切れたが、春高では一つレベルアップした自分を見せられるようにしたいのと、前衛でも後衛でも自分が今まで3年間やってきたことを全部出し切って、1点でも多くこのチームでプレーできるようにしたい」



最初で最後の春高の舞台をかみしめながら憧れのオレンジコートに立ちたいと話します。



「春高で新発商旋風巻き起こすぞー！」



春の高校バレーは来年1月5日に東京で開幕します。