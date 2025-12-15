【ポイント】

・北海道は冬のあらしが峠越え。

・東北や北陸は16日（火）午後から再び雪や雨。

・関東〜九州は空気乾燥。火の取り扱い注意。

・17日（水）は東北南部〜九州で雨や雪。

・18日（木）〜20日（土）は晴れて、過ごしやすい。

・21日（日）〜22日（月）は雨だが、気温は高め。

・22日（月）は暦の上で「冬至」。

【全国の天気】

発達した低気圧は北海道から徐々に遠ざかるでしょう。北海道での猛ふぶきや大雪の峠は越えていて、16日（火）は冬のあらしも収まる見込みです。東北地方もいったん回復しますが、午後から雨の降り出す所があるでしょう。短い周期で天気が変わりそうです。一方、関東〜九州は晴れて空気乾燥。火の取り扱いにはご注意ください。

16日（火）の朝は北日本で前日より冷え込みが強まり、札幌は-1℃の予想です。日中はこの時期らしい気温で、東京や名古屋で12℃、大阪で13℃の予想です。

■予想最低気温（前日差）

札幌 -1℃（-1 11月下旬）

仙台 3℃（-3 12月上旬）

新潟 3℃（-3 12月上旬）

東京 4℃（±0 平年並み）

長野 -4℃（-4 真冬並み）

名古屋 4℃（-1 平年並み）

大阪 5℃（-1 平年並み）

広島 2℃（-1 真冬並み）

高知 3℃（±0 12月下旬）

福岡 5℃（-2 12月下旬）

鹿児島 5℃（-1真冬並み）

那覇 16℃（±0 12月上旬）

■予想最高気温（前日差）

札幌 3℃（-1 12月上旬）

仙台 10℃（＋1 12月上旬）

新潟 10℃（＋1 12月上旬）

東京 12℃（-1 平年並み）

長野 7℃（＋2 平年並み）

名古屋 12℃（±0 平年並み）

大阪 13℃（＋1 12月上旬）

広島 13℃（＋2 12月上旬）

高知 16℃（＋2 12月上旬）

福岡 14℃（＋2 12月上旬）

鹿児島 17℃（＋2 12月上旬）

那覇 23℃（＋2 12月上旬）

【週間予報】

17日（水）は前線が通過。東北地方〜九州にかけての広い範囲で雨となり、標高の高い地域では雪に変わるでしょう。関東は天気の崩れはなく、晴れ間が出て、過ごしやすい見込みです。

18日（木）と19日（金）は西日本や東北も穏やかに晴れそうです。21日（日）〜22日（月）は低気圧が通過し、広い範囲で雨。南からの暖かい風が吹いて気温は高め。北日本でも雪ではなく、雨になる所が多そうです。22日（月）は「冬至」。ゆず湯で温まってください。